Убивство сім'ї у Волновасі: розстріл скоїли особи "кавказької зовнішності", — прокуратура (фото)

За даними слідства, чоловіки у військовій формі зі зброєю приходили до приватного будинку українців двічі. Спочатку вони вимагали звільнити будинок для потреб окупантів, а після відмови почали погрожувати.

Related video

Українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом вбивства окупантами українських громадян у тимчасово захопленому населеному пункті Волноваха. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури 30 жовтня.

За даними слідства, у жовтні до приватного будинку сім'ї у Волновасі Донецької області зайшли особи кавказької зовнішності, які були одягнені у військову форму. Із собою в них була зброя, але тоді обійшлося без наслідків.

"Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка в ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії. Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім'ї фізичною розправою та пішли геть", — ідеться в повідомленні.

Донецька прокуратура зайнялася розслідуванням убивства сім'ї у Волновасі Фото: Донецкая прокуратура Донецька прокуратура зайнялася розслідуванням убивства сім'ї у Волновасі Фото: Донецкая прокуратура Донецька прокуратура зайнялася розслідуванням убивства сім'ї у Волновасі Фото: Донецкая прокуратура

Уже 27 жовтня, як зазначили далі в прокуратурі, російські окупанти повернулися в будинок і застосували вогнепальну зброю. Було розстріляно всіх 9 членів сім'ї, які на той момент уже спали.

Серед загиблих троє жінок та двоє неповнолітніх дітей 2014 та 2018 років народження. Досудове розслідування триває, однак максимальне покарання за скоєний злочин, додали правоохоронці, довічне позбавлення волі.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що з'явилися деталі вбивства цілої родини у Волновасі. Російські військові мали при собі прилади нічного бачення та глушники, і вбивали людей просто в ліжках. Жодна з жертв не поворухнулася, поки в будинку "господарювали" вбивці.