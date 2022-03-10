Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби (фото)

Без своїх систем радіоелектронної боротьби російські війська стануть дуже вразливими для ударів українських ракет, авіації та безпілотників.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українських громадян знищувати російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР). Він розповів подробиці на своїй сторінці у Facebook 9 березня.

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У своєму зверненні Олексій Резніков зазначив, що в сучасній війні дуже багато залежить від технологій, тому знищення систем РЕБ і РЕР зараз стало пріоритетною метою — воно сильно послабить збройні сили Росії. Без такої техніки вороги "стануть безпорадними" перед українською авіацією, ракетами та безпілотниками.

"Ще раз наголошую — танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може, — знищувати колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР", — написав міністр оборони.

Він також опублікував пам'ятку з назвами та фотографіями машин, які необхідно виводити з ладу насамперед:

Модуль радіоелектронних перешкод 1РЛ257 "Красуха-4";

Комплекс перешкод РБ-531Б "Інфауна";

Комплекси радіоелектронної боротьби "ЛЕЄР-2" та "ЛЕЄР-3".

Комплекс радіоелектронної боротьби "Діабазол";

Станція завад Р-378А;

Станція перешкод Р-934;

Комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2".

"Ми повинні бачити їх, вони не повинні бачити нас. Армія без розвідки — сліпа. Військові частини без прикриття — мертві", — наголошують у пам'ятці.

[ + – ] Пам'ятка, які станції РЕБ та ЕР потрібно знищувати Фото: Facebook

У своєму посту Олексій Резніков додав, що тисячі українців дають відсіч російським військам у зоні бойових дій і зробили великий внесок у боротьбу із противниками. Зокрема, цивільні знищили велику кількість ворожої техніки, завадили постачанню палива та боєприпасів, чим врятували багато життів.

Раніше Олексій Резніков закликав українців не повідомляти про військову допомогу від партнерів, за його словами, через це постачання зброї можуть обмежити. Кожна партія потребує великих зусиль, а інформаційне тло негативно впливає на результат.

3 березня Олексій Резніков прозвітував, що українці знищили кількість російської техніки, якої вистачило б для озброєння кількох армій. За його словами, росіяни злякалися поразки та почали скоювати військові злочини.

2 березня Олексій Резніков повідомив про отримання Україною нового озброєння. В країну вже доставили кілька БПЛА "Байрактар" та зенітних установок "Стінгер", які вже передали ЗСУ.