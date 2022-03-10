Резников призвал украинцев уничтожать российские системы радиоэлектронной борьбы (фото)

Без своих систем радиоэлектронной борьбы российские войска станут очень уязвимыми для ударов украинских ракет, авиации и беспилотников.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинских граждан уничтожать российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР). Он рассказал подробности на своей странице в Facebook 9 марта.

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В своем обращении Алексей Резников отметил, что в современной войне очень многое зависит от технологий, поэтому уничтожение систем РЭБ и РЭР сейчас стало приоритетной целью — оно сильно ослабит вооруженные силы России. Без такой техники враги "станут беспомощными" перед украинской авиацией, ракетами и беспилотниками.

"Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задача для всех граждан, кто может, – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР", — написал министр обороны.

Он также опубликовал памятку с названиями и фотографиями машин, которые необходимо выводить из строя в первую очередь:

Модуль радиоэлектронных помех 1РЛ257 "Красуха-4";

Комплекс помех РБ-531Б "Инфауна";

Комплексы радиоэлектронной борьбы "ЛЕЕР-2" и "ЛЕЕР-3".

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Диабазол";

Станция помех Р-378А;

Станция помех Р-934Ь;

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

"Мы должны видеть их, они не должны видеть нас. Армия без разведки — слепа. Воинские части без прикрытия — мертвые", — подчеркивается в памятке.

[ + – ] Памятка, какие станции РЭБ и РЭР нужно уничтожать Фото: Facebook

В своем посте Алексей Резников добавил, что тысячи украинцев дают отпор российским войскам в зоне боевых действий и сделали большой вклад в борьбу с противниками. В частности, гражданские уничтожили большое количество вражеской техники, помешали поставкам топлива и боеприпасов, чем спасли многие жизни.

Ранее Алексей Резников призвал украинцев не сообщать военную помощь от партнеров, по его словам, из-за этого поставки оружия могут ограничить. По его словам, каждая партия требует больших усилий, а информационный фон негативно влияет на результат.

3 марта Алексей Резников отчитался, что украинцы уничтожили количество российской техники, которой хватило бы для вооружения нескольких армий. По его словам, россияне испугались поражения и начали совершать военные преступления.

2 марта Алексей Резников сообщил о получении Украиной нового вооружения. В страну уже доставили несколько БПЛА "Байрактар" и зенитных установок "Стингер", которые уже передали ВСУ.