Стали відомі подробиці про турецькі мінідрони TOGAN: що вони вміють (відео)

БПЛА оснащені оптичними й інфрачервоними камерами, а також системою комп'ютерного зору для виявлення цілей.

Турецькі сили безпеки отримали першу партію маленьких розвідувальних дронів TOGAN вітчизняного виробництва. Про це пише агентство Anadolu, посилаючись на повідомлення глави Управління оборонної промисловості країни Ісмаїла Деміра.

Квадрокоптер TOGAN, розміром близько метра, розробила турецька компанія Defense Technologies Engineering and Trade Inc. (STM). Дрон тактичного рівня оснащений унікальною системою управління польотом і програмним забезпеченням для планування місій. Він призначений для спостереження, розвідки та рекогностування, а також коригування вогню. TOGAN здатний автономно перемикатися між бойовими завданнями, що полегшує роботу операторів. Він може літати під безпосереднім керівництвом людини або переходити на автопілот.

Безпілотник може літати протягом 45 хвилин і віддалятися від оператора на відстань до 10 км, для цього він обладнаний електричним двигуном із чотирма гвинтами для вертикального зльоту й посадки. Один боєць може розгорнути БПЛА і запустити його в небо лише за хвилину. Висококласна камера з 30-кратним оптичним зумом і система інфрачервоного зображення дозволяємо йому працювати як удень, так і вночі, а технологія комп'ютерного зору автоматично помічає та відстежує рухомі або статичні цілі.

"Ми пишаємося тим, що робимо ще одну важливу поставку в галузі систем тактичних міні-БПЛА, піонерами яких ми є в Туреччині. Наш національний розвідувальний БПЛА TOGAN бачитиме невидиме, слідуватиме за невідслідковуваним завдяки своїм функціям. Завдяки ефективній роботі вдень і можливостям відстеження фізичних цілей TOGAN також може виконувати спільні операції з іншими БПЛА компанії”, — прокоментував директор Defense Technologies Engineering and Trade Inc. Озгур Гулерюз.

Раніше стало відомо, що турецька компанія Baykar готується запустити виробництво БПЛА в Україні. Виробник уже купив земельну ділянку та зареєстрував українську філію.

Водночас у Китаї випробовують новий літальний дрон, який вміє ховатися від ППО під водою. Безпілотник оснастили крилами з розмахом 2 метри, які складаються для пірнання, подібно до птахів.