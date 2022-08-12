Стали известны подробности о турецких мини-дронах TOGAN: что они умеют (видео)

БПЛА оснащены оптическими и инфракрасными камерами, а также системой компьютерного зрения для обнаружения целей.

Турецкие силы безопасности получили первую партию маленьких разведывательных дронов TOGAN отечественного производства. Об этом пишет агентство Anadolu, ссылаясь на сообщение главы Управления оборонной промышленности страны Исмаила Демира.

Квадрокоптер TOGAN размером около метра разработала турецкая компания Defense Technologies Engineering and Trade Inc. (STM). Дрон тактического уровня оснащен уникальной системой управления полетом и программным обеспечением для планирования миссий. Он предназначен для наблюдения, разведки и рекогносцировки, а также корректировки огня. TOGAN способен автономно переключаться между боевыми задачами, что упрощает работу операторов. Он может летать под непосредственным управлением человека либо же переходить на автопилот.

Беспилотник может летать в течение 45 минут и удаляться от оператора на расстояние до 10 км, для этого он оборудован электрическим двигателем с четырьмя винтами для вертикального взлета и посадки. Один боец может развернуть БПЛА и запустить его в небо всего за минуту. Высококлассная камера с 30-кратным оптическим зумом и система инфракрасного изображения позволяем ему работать как днем, так и ночью, а технология компьютерного зрения автоматически замечает и отслеживает движущиеся или статические цели.

"Мы гордимся тем, что делаем еще одну важную поставку в области систем тактических мини-БПЛА, пионерами которых мы являемся в Турции. Наш национальный разведывательный БПЛА TOGAN будет видеть невидимое, следовать за неотслеживаемым благодаря своим функциям. Благодаря эффективной работе днем ​​и ночью и возможностям отслеживания физических целей TOGAN также может выполнять совместные операции с другими БПЛА компании", прокомментировал директор Defense Technologies Engineering and Trade Inc. Озгур Гулерюз.

Ранее стало известно, что турецкая компания Baykar готовится запустить производство БПЛА в Украине. Производитель уже купил земельный участок и зарегистрировал украинский филиал.

Тем временем, в Китае испытывают новый летающий дрон, который умеет скрываться от ПВО под водой. Беспилотник оснастили крыльями с размахом 2 метра, которые складываются для ныряния, подобно птицам.