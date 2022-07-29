Військовий дрон Global Hawk, який слідкує за військами РФ в Україні, буде знятий із озброєння

Американські ВМС поки що не мають альтернативи стратегічним БПЛА RQ-4, але вони вже вирішили їх продати.

У 2027 році Військово-повітряні сили США знімуть із озброєння знамениті дрони RQ-4 Global Hawk від компанії Northrop Grumman. Про це стало відомо агентству Breaking Defence.

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За останні десять років армія США кілька разів намагалася вивести з експлуатації різних моделей Global Hawk, а тепер виробник оголосив крайній термін для останньої версії дрону — Block 40, який покликаний вести розвідку з повітря та відстежувати наземні цілі. Зокрема, він літає над Україною та допомагає знаходити російські об'єкти для подальшого знищення.

"Northrop Grumman засновуватиме свої плани зменшення виробництва й управління життєвим циклом, очікуючи, що весь флот ВПС США Global Hawk закінчиться 2026 року", — написав один із підрядників компанії-виробника в листі журналістам.

У коментарі прессекретарка Енн Стефанек підтвердила, що командування ВПС США планує продати дев'ять дронів Global Hawk Block 40, але остаточно позбавити парк цих моделей планують у 2027-му, а не 2026-му фінансовому році. Американські військові хочуть звільнити у своєму повітряному парку місце для сучасніших літальних апаратів.

"Наша здатність перемагати в майбутніх високорівневих конфліктах вимагає швидших інвестицій у пов'язані витривалі платформи й ухвалення короткострокових ризиків шляхом відмови від застарілих активів ISR (розвідки, спостереження та рекогностування, — ред.), які пропонують обмежені можливості проти однорангових і близьких однорангових загроз", — повідомила Енн Стефанек.

Конгрес США відносно недавно дозволив ВПС позбавитися застарілих RQ-4 Global Hawk. У жовтні 2021 року вони продали чотири останні Block 20, які оборонні компанії зараз використовують для випробувань гіперзвукових ракет у межах програми Пентагону Sky Range. Енн Стефанек додала, що 20 літаків Block 30 уже виведені з експлуатації, ВПС повинні остаточно позбутися їх у 2023 році.

Директорка оборонної програми Центру нової американської безпеки Стейсі Петтіджон заявила, що для ВПС важливо зберегти свої безпілотники Block 40 як тимчасовий захід, поки вони поступово відмовляються від своїх літаків-радарів JSTARS. Повітряні сили планують позбутися 8 з 12 одиниць у 2023 році та розпродати решту в найближчому майбутньому. Global Hawk, оснащені радаром із режимом визначення наземних рухомих цілей, належить стежити за супротивниками доти, доки американці не отримають достатньо надійної альтернативи.

"Я думаю, що в багатьох питаннях ВПС мають рацію: це непридатна для виживання платформа, якщо ви воювали з країною, що має розвинену систему протиповітряної оборони. Але насправді жодна з наших платформ ISR не є такою. Це вказує на один із загальних недоліків нашого флоту літаків для розвідки, спостереження та рекогностування", — зазначила Петіджон.

Водночас ВМС США зберігає лояльність морської версії Global Hawk, MQ-4C Triton, і планує купити ще три такі дрони у 2023 році за підтримки Конгресу. Крім того, вони добре продавалися за кордоном у 2021 та 2022 фінансових роках.

Історія вже знає безліч невдалих спроб армії США позбутися застарілої техніки, адже остаточне рішення ухвалює Когрес. Якщо політики дійдуть висновку, що без Global Hawk збройні сили країни ослабнуть чи зазнають збитків, то може відмовити. Крім того, дата виведення з ладу може змінитися залежно від ухвалення оборонного бюджету або загроз безпеки.

Член палати представників від штату Іллінойс Адам Кінзінгер у Twitter висловив невдоволення з приводу списання Global Hawk:

"Військово-повітряні сили люблять списувати літаки, не замінюючи їх, а потім просити в Конгресу грошей, щоб забезпечити необхідні можливості, які вони мали раніше. Здається, вони знову взялися за своє".

У лютому стало відомо, що стратегічний БПЛА Global Hawk ВПС США літає над Україною та веде розвідку на кордоні з Росією. Він здатний проводити в повітрі до 36 годин, радіус дії становить 5500 км, а максимальна висота — 20 км.

У липні російські ЗМІ повідомили, що безпілотник НАТО RQ-4 Global Hawk допоміг ЗСУ атакувати склади в Новій Каховці. Вони помітили дрон завдяки сервісу з відстеження авіаперельотів Flightradar.