Военный дрон Global Hawk, который следит за войсками РФ в Украине, будет снят с вооружения

У американских ВМС пока нет альтернативы стратегическим БПЛА RQ-4, но они уже решили их продать.

В 2027 году Военно-воздушные силы США снимут с вооружения знаменитые дроны RQ-4 Global Hawk от компании Northrop Grumman. Об этом стало известно агентству Breaking Defence.

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За последние десять лет армия США несколько раз пыталась вывести из эксплуатации разных моделей Global Hawk, а теперь производитель объявил крайний срок для самой последней версии дрона — Block 40, который призван вести разведку с воздуха и отслеживать наземные цели. В частности, он летает над Украиной и помогает находить российские объекты для последующего уничтожения.

"Northrop Grumman будет основывать свои планы уменьшения производства и управления жизненным циклом, ожидая, что весь флот ВВС США Global Hawk подойдет к концу в 2026 году", — написал один из подрядчиков компании-производителя в письме журналистам.

В комментарии пресс-секретарь Энн Стефанек подтвердила, что командование ВВС США планирует продать девять дронов Global Hawk Block 40, но окончательно избавить парк от этих моделей планируют в 2027-м, а не 2026-м финансовом году. Американские военные хотят освободить в своем воздушном парке место для более современных летательных аппаратов.

"Наша способность побеждать в будущих высокоуровневых конфликтах требует более быстрых инвестиций в связанные выносливые платформы и принятия краткосрочных рисков путем отказа от устаревших активов ISR (разведки, наблюдения и рекогносцировки, — ред.), которые предлагают ограниченные возможности против одноранговых и близких одноранговых угроз", — сообщила Энн Стефанек.

Конгресс США относительно недавно разрешил ВВС избавиться от устаревших RQ-4 Global Hawk. В октябре 2021 года они продали четыре последних Block 20, которые оборонные компании сейчас используют для испытаний гиперзвуковых ракет в рамках программы Пентагона Sky Range. Энн Стефанек добавила, что 20 самолетов Block 30 уже выведены из эксплуатации, ВВС должны окончательно избавиться от них в 2023 году.

Директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон заявила, что для ВВС важно сохранить свои беспилотники Block 40 в качестве временной меры, пока они постепенно отказываются от своих самолетов-радаров JSTARS. Воздушные силы планируют избавиться от 8 из 12 единиц в 2023 году и распродать остальные в ближайшем будущем. Global Hawk, оснащенные радаром с режимом определения наземных движущихся целей, предстоит следить за противниками до тех пор, пока американцы не получат достаточно надежную альтернативу.

"Я думаю, что во многих отношениях ВВС правы: это непригодная для выживания платформа, если вы воевали со страной, имеющей развитую систему противовоздушной обороны. Но на самом деле ни одна из наших платформ ISR не является таковой. Это указывает на одно из общих недостатков нашего флота самолетов для разведки, наблюдения и рекогносцировки", — отметила Петтиджон.

В то же время, ВМС США сохраняет лояльность морской версии Global Hawk, MQ-4C Triton, и планирует купить еще три таких дрона в 2023 году при поддержке Конгресса. Кроме того, они хорошо продавались за рубежом в 2021 и 2022 финансовых годах.

История уже знает множество неудачных попыток армии США избавиться от устаревшей техники, ведь окончательное решение принимает Когресс. Если политики придут к выводу, что без Global Hawk вооруженные силы страны ослабнут или понесут убытки, то может отказать. Кроме того, дата вывода из строя может измениться в зависимости от принятия оборонного бюджета или угроз безопасности.

Член палаты представителей от штата Иллинойс Адам Кинзингер в Twitter выразил недовольство по поводу списания Global Hawk:

"Военно-воздушные силы любят списывать самолеты, не заменяя их, а затем просить у Конгресса денег, чтобы обеспечить необходимые возможности, которые у них были раньше. Кажется, они снова взялись за свое".

В феврале стало известно, что стратегический БПЛА Global Hawk ВВС США летает над Украиной и ведет разведку на границе с Россией. Он способен проводить в воздухе до 36 часов, радиус действия составляет 5500 км, а максимальная высота — 20 км.

В июле российские СМИ сообщили, что беспилотник НАТО RQ-4 Global Hawk помогла ВСУ атаковать склады в Новой Каховке. Они заметили дрон благодаря сервису по отслеживанию авиаперелетов Flightradar.