РосСМИ утверждают, что авиация НАТО помогла ВСУ атаковать Новую Каховку

К такому выводу россияне пришли, изучив данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Сотрудники пропагандистского российского издания "Лента.ру" заявили о том, что 11 июля, когда Вооруженные силы Украины нанесли удар по военным складам россиян в Новой Каховке, НАТО подняло в небо несколько самолетов. Их выводы строятся на данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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Пропагандисты утверждают, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk в ночь на 11 июля вылетел с военной базы в Сицилии и примерно с 4:00 до 22:00 находился над Черным морем. Кроме того, с 18:00 до 19:30 рядом с беспилотником отметился британский разведывательный самолетBoeing RC-135, который вылетел с базы ВВС Великобритании в районе Уоддингтона.

Помимо этого в тот же день с 12:30 до 17:00 в районе украино-румынской границы находился американский самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II. Он вылетел в этот район с аэродрома на Крите. Также в этом секторе находился самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry Люксембурга.

По данным спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, за сутки 11 июля ВСУ шесть раз ударили по российским складам с боеприпасами и командным пунктам оккупантов, оборудованным на оккупированных территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В Новой Каховке детонация боеприпасов на пораженном складе продолжалась много часов.

Напомним, в начале июня российские СМИ сообщили о том, что над Черным морем, недалеко от острова Змеиный были замечены истребители НАТО. Как и в этот раз, о маршрутах полетов узнали благодаря сервису Flightradar24, который 31 мая зафиксировал перемещение двух британских истребителей Eurofighter Typhoon. Кроме того, над территорией Румынии на протяжении нескольких часов летал самолет-заправщик. В российских медиа это расценили, как провокацию.

Как сообщалось, 30 апреля немецкие истребители Eurofighter направили на перехват российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. Самолет-разведчик направлялся к германскому острову Рюген, перехватчики вынудили его изменить траекторию полета.