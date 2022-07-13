РосЗМІ стверджують, що авіація НАТО допомогла ЗСУ атакувати Нову Каховку

Такого висновку росіяни дійшли, вивчивши дані сервісу відстеження авіаперельотів Flightradar.

Співробітники пропагандистського російського видання "Лента.ру" заявили про те, що 11 липня, коли Збройні Сили України завдали удару по військових складах росіян у Новій Каховці, НАТО підняло в небо кілька літаків. Їхні висновки будуються на даних сервісу відстеження авіаперельотів Flightradar.

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Пропагандисти стверджують, що американський розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk у ніч проти 11 липня вилетів з військової бази в Сицилії і приблизно з 4:00 до 22:00 перебував над Чорним морем. Крім того, з 18:00 до 19:30 поряд із безпілотником відзначився британський розвідувальний літак Boeing RC-135, який вилетів з бази ВПС Великобританії в районі Воддінгтона.

Крім того, того ж дня з 12:30 до 17:00 в районі українсько-румунського кордону знаходився американський літак радіоелектронної боротьби EP-3E Aries II. Він вилетів у цей район з аеродрому на Криті. Також у цьому секторі знаходився літак далекого радіолокаційного виявлення Boeing E-3A Sentry Люксембургу.

За даними речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, за добу 11 липня ЗСУ шість разів ударили по російських складах із боєприпасами та командних пунктах окупантів, обладнаними на окупованих територіях Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У Новій Каховці детонація боєприпасів на ураженому складі тривала багато годин.

Нагадаємо, на початку червня російські ЗМІ повідомили про те, що над Чорним морем, неподалік острова Зміїний, помітили винищувачі НАТО. Як і цього разу, про маршрути польотів дізналися завдяки сервісу Flightradar24, який 31 травня зафіксував переміщення двох британських винищувачів Eurofighter Typhoon. Крім того, над територією Румунії протягом кількох годин літав літак-заправник. У російських медіа це розцінили як провокацію.

Як повідомлялося, 30 квітня німецькі винищувачі Eurofighter направили на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем. Літак-розвідник прямував до німецького острова Рюген, перехоплювачі змусили його змінити траєкторію польоту.