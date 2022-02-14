Разведывает границы с РФ: над Украиной летает стратегический БПЛА Global Hawk из США (фото)

Американский беспилотник мониторит ситуацию вокруг оккупированного Крыма, ОРДЛО, а также Россией и Беларусью.

В воздушном пространстве Украины в ночь с 13 на 14 февраля и до нынешнего времени находится американский беспилотник RQ-4A Global Hawk, разведывающий ситуацию у границ Украины. Об этом стало известно исходя из данных сервиса FlightRadar 24.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Беспилотник с названием Forte12 стартовал с авиабазы на юге Италии. В небе он находится со вчерашней ночи. Его маршрут начался в Черновцах, где он зашел в воздушное пространство Украины. После этого БПЛА направился в Николаевскую, Запорожскую и Херсонскую область, где по всей видимости отслеживал ситуацию в оккупированном Крыму.

[ + – ] Маршрут стратегического БПЛА в небе над Украиной Фото: скриншот

Сделав несколько оборотов, Global Hawk пролетел над Донецкой областью, чтобы отследить ситуацию в ОРДЛО. И уже после этого несколько кругов было сделано в северо-восточном направлении: Харьков-Суммы-Чернигов-Киев. Вероятно, для сбора данных о стягивании российских войск у украинских границ.

По состоянию на 9:35 беспилотник шел по направлению на запад к украино-белорусской границе.

Отметим, что в небе над Украиной полеты американских БПЛА зафиксированы уже не впервые. Различные беспилотники появлялись регулярно из-за стягивания российских войск у границ.

RQ-4A Global Hawk — это стратегический разведывательный беспилотник армии США. Изготавливается фирмой Northrop Grumman. БПЛА способен находится в небе до 36 часов. Его радиус действия составляет около 5500 км от базы, а максимальная высота, на которой он способен работать составляет около 20 км.

Напомним, по данным исследователей CIT, Россия перебрасывает к Украине 1-ю гвардейскую танковую армию. Также сообщалось, что РФ перебросила к границе с Украиной десятки боевых вертолетов, включая Ми-35М и Ка-52 Аллигатор.