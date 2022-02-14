Розвідує кордони з РФ: над Україною літає стратегічний БПЛА Global Hawk зі США (фото)

Американський безпілотник спостерігає за ситуацію навколо окупованого Криму, ОРДЛО, а також Росії та Білорусі.

У повітряному просторі України в ніч з 13 на 14 лютого і досі перебуває американський безпілотник RQ-4A Global Hawk, який розвідує ситуацію біля кордонів України. Про це повідомили, виходячи з даних сервісу FlightRadar 24.

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Безпілотник під назвою Forte12 стартував з авіабази на півдні Італії. В небі він перебуває з учорашньої ночі. Його маршрут розпочався в Чернівцях, де він зайшов у повітряний простір України. Після цього БПЛА попрямував до Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей, де очевидно відстежував ситуацію в окупованому Криму.

[ + – ] Маршрут стратегічного БПЛА у небі над Україною Фото: скриншот

Зробивши кілька оборотів, Global Hawk пролетів над Донецькою областю, щоб відстежити ситуацію в ОРДЛО. І вже після цього зробив кілька кіл у північно-східному напрямку: Харків-Суми-Чернігів-Київ. Ймовірно, для збору даних про стягування російських військ біля українських кордонів.

Станом на 9:35 безпілотник йшов у напрямку на захід до українсько-білоруського кордону.

Зазначимо, що в небі над Україною польоти американських БПЛА зафіксовані вже не вперше. Різні безпілотники виникали регулярно через стягування російських військ біля кордонів.

RQ-4A Global Hawk – це стратегічний розвідувальний безпілотник армії США. Виготовляє фірма Northrop Grumman. БПЛА здатний перебувати в небі до 36 годин. Його радіус дії становить близько 5500 км від бази, а максимальна висота, де він може працювати, становить близько 20 км.

Нагадаємо, за даними дослідників CIT, Росія перекидає до України 1-у гвардійську танкову армію. Також повідомлялося, що РФ перекинула до кордону з Україною десятки бойових вертольотів, зокрема Мі-35М та Ка-52 Алігатор.