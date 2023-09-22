Засеет окопы шрапнелью: фины представили необычный дрон-камикадзе Steel Eagle (видео)

Новые БПЛА считают более эффективными, чем минометы. Каждый заряд содержит 3000 поражающих элементов и вредит даже бронетехнике.

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Финская технологическая компания Insta на выставке DSEI 2023 в Лондоне представила дрон-камикадзе, который взрывается над окопами врага и уничтожает пехоту большим количеством шрапнели. Об этом сообщает Nordic Defence Review.

Insta Steel Eagle — новое, уникальное и эффективное решение для поражения живой силы врага. Дрон-камикадзе позволяет транспортировать боевой заряд со стальной или вольфрамовой шрапнелью и разбрасывает осколки по широкой площади действия, точно поражая нужную цель сверху. Разработчики заявляют, что силу взрывного эффекта и угол разброса можно регулировать в зависимости от высоты дрона и его угла атаки. Как утверждают инженеры компании, их шрапнель уничтожает врага и технику лучше, чем стандартные 120 мм минометы.

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Каждый дрон-камикадзе, в зависимости от высоты полета, может покрыть площадь до 2 000 квадратных метра. Масса боеприпаса составляет 3,6 кг, а дальность полета беспилотника — 6 км.

Боеприпасы с шрапнелью для дрона Steel Eagle Фото: Insta

"Наш дрон действует гораздо лучше по сравнению с осколочным воздействием минометного или артиллерийского огня. Концепция продукта соответствует всем международным конвенциям, ратифицированным Финляндией, а именно конвенциями подписанными в Оттаве и Женеве", — говорит Тууре Лехторанта, вице-президент по продажам компании Insta.

Так же компания вскоре представит "прыгающую" противопехотную мину Insta Steel Lynx. Ее разработка почти завершена, и планируется, что продукт будет готов к выходу на рынок к концу 2023 года.

Каждый дрон способен поразить площадь в 2000 м² Фото: Insta

Insta является стратегическим партнером Сил обороны Финляндии. Членство Финляндии в НАТО стимулирует местные оборонные компании к сотрудничеству с другими международными военными гигантами. Например, Insta будет играть важную роль в обслуживании авионики будущего парка финских истребителей F-35. Компания также подписала контракт с Lockheed Martin на внедрение решения по фильтрации военных данных.

Дрон Steel Eagle

Ранее Фокус сообщал, что войска НАТО будут уничтожать ПВО врага дронами Mini-Harpy. В Эстонии уже создают специальное отдельное подразделение, которое оснастят израильскими беспилотниками.