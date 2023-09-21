Уникальное подразделение: войска НАТО будут уничтожать ПВО врага дронами Mini-Harpy (видео)

Военнослужащие Эстонии решили перенять опыт украинской армии и применять специальные беспилотники, разработанные для поиска зенитных систем.

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Эстонская армия вскоре создаст подразделение, предназначенное исключительно для ударов по врагу дронами-камикадзе и первоначально закупит для него БПЛА Mini-Harpy от израильской компании IAI. Об этом заявил в интервью порталу Defense One майор Сухопутных войск Эстонии Андрей Шлабович.

По его словам — это будет первое подразделение такого рода в НАТО, члены которого используют опыт украинских военных уничтожающих российские системы ПВО с помощью барражирующих боеприпасов. Эстонскому подразделению будет поручено ликвидировать зенитно-ракетные установки противника. Для этого бойцов оснастят дронами компании Israel Aerospace Industries, специально разработанными для поиска зенитных систем с помощью радиолокации. Андрей Шлабович заявил, что Эстония будет использовать дроны-камикадзе Mini-Harpy.

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Эстонский военный подчеркнул, что кроме успехов ВСУ по борьбе с ПВО российских оккупантов идея создания подобного подразделения была подкреплена успешной ликвидацией ПВО Армении дронами Азербайджана в Нагорном Карабахе. Азербайджан использовал барражирующие боеприпасы компании Israel Aerospace Industries для уничтожения армянских зенитных систем С-300. Дрон Harpy программируется на автономный полет, но оператор после запуска может следить за местоположением и состоянием, задавая новые координаты, переключая режимы или отменяя атаку в случае необходимости.

Эстония также многому учится у Украины, сказал майор. Он отметил, что члены обороны Эстонии, военного резерва, ездили в качестве гражданских лиц на Украину, чтобы учиться у беспилотных подразделений ВСУ. Одним из главных уроков, который вынесли военные Эстонии из опыта украинских коллег — важность скрытности на поле боя.

Сухопутные войска Эстонии уже учатся тому, как не быть замеченными дронами. Густые леса балтийской страны особенно полезны для укрытия солдат, добавил Шлабович.

Майор заявил, что количество дронов важнее их качества, особенно учитывая ограниченный оборонный бюджет Эстонии. Таллинн планирует тратить чуть более 1 миллиарда долларов в год на свою армию до 2026 года, увеличив расходы на оборону примерно до 2,5 процента ВВП.

На что способен дрон-камикадзе Mini-Harpy

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ получат улучшенные дроны EOS C из Эстонии. Эти дроны уже помогли Силам обороны Украины сделать много важных кадров и собрать разведданные, повлиявшие на ход войны.