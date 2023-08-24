ВСУ получат улучшенные дроны EOS C из Эстонии: как они помогут изменить ход войны (видео)

Эстония передаст украинской армии 21 беспилотник, которые приобрели на пожертвования эстонцев в размере 222 933 евро.

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В скором времени украинские герои на фронте получат в помощь от Эстонии 21 разведывательный беспилотник EOS C VTOL, сообщает эстонское издание Postimees. Эти дроны были закуплены на пожертвования выпускников высших курсов национальной обороны страны.

Как Эстония поможет Украине

Пожертвования начали собирать прошлой осенью, свой вклад внесли 3986 частных лиц из Эстонии и из-за границы, за время кампании было пожертвовано 222 933 евро. Это самая большая сумма, когда-либо собранная на платформе пожертвований toeta.me.

Издание отмечает, что дроны EOS C VTOL эстонского производства значительно улучшили, чтобы продлить их работу в суровых условиях фронта. Три из них назовут в честь подводных лодок, служивших Эстонии до советской оккупации: "Калев", "Лембит", "Вамболыʼ. По данным эстонского издания, беспилотники EOS C VTOL уже помогли Силам обороны Украины сделать много важных кадров и собрать разведданные, повлиявшие на ход войны.

"Дроны отправятся в Украину в ближайшие недели", — добавило СМИ.

EOS C VTOL имеет дальность полета до 180 км и может находиться в воздухе до 3 часов Фото: Postimees

Что известно об EOS C VTOL

БПЛА EOS C VTOL — это электрический БПЛА вертикального взлета и посадки (VTOL), разработанный эстонской компанией Threod Systems. Он предназначен для использования в разведывательных и наблюдательных целях. EOS C VTOL имеет взлетную массу 14,2 кг и может летать на скорости до 30 м/с. Он имеет дальность полета до 180 км и может находиться в воздухе до 3 часов.

Беспилотник оснащен 130-мм полноразмерной камерой с четырьмя сенсорами, которая обеспечивает четкое изображение на расстоянии до 10 км. Он также оснащен тепловизором, который позволяет видеть в ночное время и в условиях плохой видимости. EOS C VTOL были впервые представлены в 2018 году и уже поступили на вооружение эстонской армии, их также поставили нескольким другим странам, включая Латвию, Литву и Польшу.

Дрон является эффективным инструментом для разведки и наблюдения. Он обладает компактными размерами и небольшим весом, что делает его простым в транспортировке и запуске. Он также обладает высокой автономией, что позволяет ему находиться в воздухе в течение длительного времени.

Эстонские дроны EOS C VTOL готовы к передаче Украине Фото: Postimees

Основные характеристики БПЛА EOS C VTOL:

взлетная масса — 14,2 кг;

максимальная скорость — 30 м/с;

дальность полета — 180 км;

продолжительность полета — 3 часа;

камера: 130-мм полноразмерная камера с четырьмя сенсорами, тепловизор.

Ранее Фокус рассказывал, что Эстония одобрила новую военную помощь для Украины. Речь идет о партии ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Так же Эстония придумала, как потратить замороженные активы РФ. Правительство Эстонии приняло решение об использовании активов Российской Федерации в качестве поддержки Украины. Эстония стала первой европейской страной, разработавшей такой правовой план.