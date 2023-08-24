ЗСУ отримають поліпшені дрони EOS C з Естонії: як вони допоможуть змінити хід війни (відео)

Естонія передасть українській армії 21 безпілотник, які придбали на пожертви естонців у розмірі 222 933 євро.

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Незабаром українські герої на фронті отримають на допомогу від Естонії 21 розвідувальний безпілотник EOS C VTOL, повідомляє естонське видання Postimees. Ці дрони були закуплені на пожертви випускників вищих курсів національної оборони країни.

Як Естонія допоможе Україні

Пожертви почали збирати минулої осені, свій внесок зробили 3986 приватних осіб з Естонії та з-за кордону, за час кампанії було пожертвувано 222 933 євро. Це найбільша сума, коли-небудь зібрана на платформі пожертвувань toeta.me.

Видання зазначає, що дрони EOS C VTOL естонського виробництва значно поліпшили, щоб продовжити їхню роботу в суворих умовах фронту. Три з них назвуть на честь підводних човнів, які служили Естонії до радянської окупації: "Калев", "Лембіт", "Вамболи". За даними естонського видання, безпілотники EOS C VTOL уже допомогли Силам оборони України зробити багато важливих кадрів і зібрати розвіддані, що вплинули на хід війни.

"Дрони вирушать в Україну найближчими тижнями", — додало ЗМІ.

EOS C VTOL має дальність польоту до 180 км і може перебувати в повітрі до 3 годин Фото: Postimees

Що відомо про EOS C VTOL

БПЛА EOS C VTOL — це електричний БПЛА вертикального зльоту і посадки (VTOL), розроблений естонською компанією Threod Systems. Він призначений для використання в розвідувальних і спостережних цілях. EOS C VTOL має злітну масу 14,2 кг і може літати на швидкості до 30 м/с. Він має дальність польоту до 180 км і може перебувати в повітрі до 3 годин.

Безпілотник оснащений 130-мм повнорозмірною камерою з чотирма сенсорами, яка забезпечує чітке зображення на відстані до 10 км. Він також оснащений тепловізором, який дає змогу бачити в нічний час і в умовах поганої видимості. EOS C VTOL були вперше представлені у 2018 році та вже надійшли на озброєння естонської армії, їх також поставили кільком іншим країнам, включно з Латвією, Литвою та Польщею.

Дрон є ефективним інструментом для розвідки й спостереження. Він має компактні розміри та невелику вагу, що робить його простим у транспортуванні та запуску. Він також має високу автономію, що дозволяє йому перебувати в повітрі протягом тривалого часу.

Естонські дрони EOS C VTOL готові до передачі Україні Фото: Postimees

Основні характеристики БПЛА EOS C VTOL:

злітна маса — 14,2 кг;

максимальна швидкість — 30 м/с;

дальність польоту — 180 км;

тривалість польоту — 3 години;

камера: 130-мм повнорозмірна камера з чотирма сенсорами, тепловізор.

Раніше Фокус розповідав, що Естонія схвалила нову військову допомогу для України. Йдеться про партію ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Так само Естонія придумала, як витратити заморожені активи РФ. Уряд Естонії ухвалив рішення про використання активів Російської Федерації для підтримки України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила такий правовий план.