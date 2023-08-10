Вогнепальна зброя і боєприпаси: Естонія схвалила нову військову допомогу для України

Міністр оборони Ганно Певкур закликав західних партнерів України прискорити процес надання військової допомоги та збільшити потужність оборонної промисловості.

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Уряд Естонії ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу. Йдеться про партію ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Ми повинні підтримати Україну в їхній боротьбі проти російської агресії. Ми знову знайшли можливість, коли Естонія може простягнути руку допомоги. Російська Федерація нічого не може отримати від цієї агресії. Тому всі, хто підтримує Україну, повинні як прискорити надання військової допомоги, так і збільшити потужність своєї оборонної промисловості", — сказав міністр.

За словами очільника Міноборони Естонії, обсяг військової допомоги, яку його країна надала Україні, становить понад 400 мільйонів євро, що перевищує 1% ВВП Естонії. Раніше Таллінн надав Києву протитанкові комплекси Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, військово-польові госпіталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту (каски та ін.), і продуктові набори (MRE).

Наприкінці липня начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо оцінив успіхи українського контрнаступу. Він заявив, що процес розвивається повільніше, ніж хотілося б. Однак швидкого успіху чекати не варто, оскільки, на думку полковника Ееро Ребо, в обох сторін приблизно рівні сили на полі бою.

9 серпня стало відомо, що Австралія відправила в Україну партію штурмових гвинтівок ACAR. Зброю надали в калібрах 5,56 мм і 7,62 мм.

Фокус писав 9 серпня, що Німеччина підтвердила чергове постачання спеціальних розвідувальних комплексів в Україну. Системи SurveilSPIRE від Rheinmetall, які передадуть Києву, розроблені разом з естонською компанією DefSecIntel.

Також Фокус повідомляв 10 серпня, що президент США Джо Байден планує звернутися до Конгресу з проханням виділити 25 млрд доларів на стихійні лиха і витрати на оборону. Частину цієї суми буде виділено на допомогу Україні.