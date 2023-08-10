Частина піде на допомогу Україні: Байден попросить у Конгресу США $25 млрд, — Bloomberg

За словами журналістів, запит включатиме близько 12 млрд доларів на допомогу під час стихійних лих, а також 13 млрд доларів на оборону. Частину цієї суми буде виділено на допомогу Україні.

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Президент США Джо Байден збирається попросити у Конгресу 25 млрд доларів на стихійні лиха та витрати на оборону. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що запит включатиме близько 12 млрд доларів на допомогу під час стихійних лих, а також 13 млрд доларів на оборону. Частину цієї суми буде виділено на допомогу Україні.

Додаткова допомога Україні: республіканці можуть бути проти

Видання пише, що частина представників Республіканської партії в палаті представників не хочуть схвалювати додаткову військову допомогу Україні, попри те, що Кремль посилив атаки на судноплавні шляхи та інфраструктуру в Чорному морі, а також на прохання президента України Володимира Зеленського.

Журналісти нагадали, що спікер палати представників Кевін Маккарті заявив у червні, що не допустить голосування щодо додаткового фінансування України, якщо цей захід перевищить межу видатків на оборону в розмірі 886 мільярдів доларів. Однак республіканські "яструби" в Сенаті не згодні з Маккарті. Наприклад, Ліндсі Грем із Південної Кароліни та інші заявили, що не хочуть скорочення базового бюджету Пентагону для оплати допомоги Україні.

Нагадаємо, що 9 серпня журналісти вже писали про плани Байдена. Так, президент США має намір оприлюднити свій запит на додаткове фінансування України в четвер, 10 серпня.

Також 8 серпня повідомлялося, що США можуть вийти на виробництво 1 млн 155-мм снарядів на рік до 2025. Наростити такий обсяг випуску артилерійських боєприпасів допоможуть нові технології виробництва. Зокрема планується оптимізувати виробництво гільз до 155-мм снарядів.