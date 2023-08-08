Військова допомога Україні: США можуть вийти на виробництво 1 млн 155-мм снарядів на рік до 2025

Наростити такий обсяг випуску артилерійських боєприпасів допоможуть нові технології виробництва. Зокрема планується оптимізувати виробництво гільз до 155-мм снарядів.

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Нові технології виробництва сприяють американським військовим компаніям наростити виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів до 1 млн штук на рік. За словами глави відділу закупівель в армії США Дуга Буша, цей захід покликаний допомогти Україні підтримати темпи контрнаступу, а також поповнити виснажені американські запаси. Про це 7 серпня повідомило видання Defence One.

"Між підтримкою України, поповненням власних запасів і підтримкою інших країн-союзників, ми очікуємо використання цього потенціалу. Це загальна причина, з якої ми це робимо", — сказав журналістам Буш.

Зокрема, планується випускати 85 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць — планується вийти на такі темпи виробництва, починаючи з 2025 фінансового року, зазначив чиновник.

Оглядачі зазначають, що українські сили потребують великої кількості таких боєприпасів з огляду на активність бойових дій на передовій. Крім того, як зазначив глава Пентагону Ллойд Остін, слід враховувати зношеність артилерійських стволів, через що Вашингтон поставив касетні боєприпаси як "проміжний варіант".

Щодо труднощів у досягненні такого обсягу виробництва, то насамперед ідеться про інвестування в додаткові потужності зі збирання снарядів, тобто в наповнення снарядів вибуховими речовинами і порохами, щоб вони стали функціональною зброєю.

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"Для цього потрібне додаткове виробництво вибухових речовин, що входять до складу цих паливних матеріалів. Я думаю, що ми отримуємо ресурси, укладаємо контракти і просто тісно працюємо щодня з нашими партнерами по промисловості, щоб допомогти їм подолати бар'єри на шляху до досягнення мети", — сказав Буш.

Нові технології виробництва

Чиновник підкреслив, що нові комп'ютерні технології виробництва допомагають знизити складність і час виготовлення нових корпусів. Наприклад, раніше під час виробництва гільз робітникам доводилося нагрівати метал, а потім просто стукати по ньому, щоб надати йому потрібної форми. Нові технології з використанням ротаційних машин дають змогу швидше виготовляти гільзи з меншими витратами енергії та тепла.

"Усе це стало можливим завдяки більш точному обладнанню з комп'ютерним управлінням. Таким чином, у виробництво артилерійських снарядів прийшли передові технології", — підсумував Буш.

Нагадаємо, міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин 7 серпня заявив, що Україна планує налагодити виробництво 155-мм боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО, до кінця поточного 2023 року. Одночасно українські виробники зберігають випуск 152-мм і 122-мм боєприпасів.