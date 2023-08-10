Огнестрельное оружие и боеприпасы: Эстония одобрила новую военную помощь для Украины

Министр обороны Ханно Певкур призвал западных партнеров Украины ускорить процесс оказания военной помощи и увеличить мощность оборонной промышленности.

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Правительство Эстонии приняло решение передать Украине дополнительную военную помощь. Речь идет о партии ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Мы должны поддержать Украину в их борьбе против продолжающейся российской агрессии. Мы снова нашли возможность, когда Эстония может протянуть руку помощи. Российская Федерация ничего не может получить от этой агрессии. Поэтому все, кто поддерживает Украину, должны как ускорить оказание военной помощи, так и увеличить мощность своей оборонной промышленности", — сказал министр.

По словам глава Минобороны Эстонии, объем военной помощи, которую его страна предоставила Украине, составляет более 400 миллионов евро, что превышает 1% ВВП Эстонии. Ранее Таллин предоставил Киеву противотанковые комплексы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, военно-полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты (каски и др.), и продуктовые наборы (MRE).

В конце июля начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо оценил успехи украинского контрнаступления. Он заявил, что процесс развивается медленнее, чем хотелось бы. Однако быстрого успеха ждать не стоит, так как, по мнению полковника Ээро Ребо, у обеих сторон приблизительно равные силы на поле боя.

9 августа стало известно, что Австралия отправила в Украину партию штурмовых винтовок ACAR. Оружие предоставили в калибрах 5,56 мм и 7,62 мм.

Фокус писал 9 августа, что Германия подтвердила очередную поставку специальных разведывательных комплексов в Украину. Системы SurveilSPIRE от Rheinmetall, которые передадут Киеву, разработаны вместе с эстонской компанией DefSecIntel.

Также Фокус сообщал 10 августа, что президент США Джо Байден планирует обратиться к Конгрессу с просьбой выделить 25 млрд долларов на стихийные бедствия и расходы на оборону. Часть этой суммы будет выделена на помощь Украине.