ВСУ передали "умные" системы SurveilSPIRE с дронами: выследят технику и бойцов РФ (видео)

Германия подтвердила очередную поставку специальных разведывательных комплексов, причем отправка будет происходить напрямую, а не через производителя Rheinmetall.

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Правительство Германии приняло решение об отправке в Украину еще пяти мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE, сообщает сайт Army Recognition. Это позволит усилить возможности наблюдения и разведки украинских сил, считают в правительстве ФРГ.

Системы SurveilSPIRE от Rheinmetall разработаны вместе эстонской компанией DefSecIntel. Они представляют собой башни наблюдения, которые могут быть загружены на прицепы и быстро доставлены в назначенные военные зоны. Для сборки требуется команда из трех человек, а операционный аспект полностью автоматизирован.

Одним из элементов управления служит искусственный интеллект. Именно он отвечает за быстрое распознавание обнаруженных объектов: машин, людей или животных. Причем спектр объектов можно увеличить при желании. Система способна "видеть" на расстоянии до 30 километров.

ИИ помогает обнаруживать и идентифицировать различные объекты Фото: Скриншот

Система включает в себя беспроводные модули (4G и Starlink) для передачи видеопотоков на мобильный командный центр. В комплекте есть солнечные панелей, которые подстрахуют в моменты, когда питание станций будет на исходе. Солнечные панели облегчают устойчивую работу всей системы, устраняя необходимость в силовых кабелях или непрерывной подаче топлива.

SurveilSPIRE имеет солнечные панели на случай блэкаута Фото: Скриншот

В основе функциональности SurveilSPIRE лежат идущие в комплекте разведывательные беспилотники. Они отвечают за патрулирование и выполнение полетов по заданным координатам. Дроны позволяют быстро проводить проверку угроз, и дают операторам возможность инициировать необходимые контрмеры.

SurveilSPIRE может служить и отслеживания противника на море Фото: Скриншот

Украина не впервые получает системы SurveilSPIRE от Германии. До этого, в феврале по договоренности с правительством ФРГ компания Rheinmetall уже привозила эти разведывательные комплексы для ВСУ. Правда теперь помощь отправлена не через компанию, а напрямую от руководства страны.

Ранее Фокус сообщал, что итальянские инженеры создали суперточный радар Kronos, который усилит системы ПВО. Kronos Grand Mobile HP обнаруживает угрозы в радиусе 300 км и устойчив к средствам РЭБ. Их планируют установить на комплексы SAMP/T NG, которые находятся в эксплуатации военными многих стран мира уже на протяжении более чем 20 лет.