ВСУ получат дроны для разведки системы SurveilSPIRE: в чем их особенность (видео)

Мини-беспилотники помогут военным патрулировать территорию и получать данные о действиях вражеской армии.

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG начал поставки в Украину автоматических систем разведки при помощи БПЛА. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который опубликован 28 февраля.

Теперь украинские военные смогут использовать данные системы для того, чтобы бороться с российской агрессией.

"Rheinmetall по поручению правительства ФРГ направляет Украине автоматические системы разведки. Главным образом их используют для обследования местности, задействуя минимум персонала. В рамках реализации этого проекта Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecInt", — отмечается в документе.

Автоматизированные системы SurveilSPIRE являют собой небольшие пункты наблюдения, оснащенные камерами слежения, в том числе и камерами ночного видения. Также в комплект входят маленькие беспилотники, которые используются для патрулирования, а еще устройства для управления ими.

Систему можно без проблем доставлять на прицепе в нужную точку, а для развертывания пункта наблюдения потребуется всего три человека. Работает разведывательный комплекс при помощи оператора спутникового Интернета Starlink, специального ПО на базе искусственного интеллекта, а питаются от солнечных батарей.

Сумма подписанного с Украиной контракта превышает $10 млн.

Ранее Фокус сообщал о том, что ВСУ продемонстрировали работу дрона Wind 8. Это коммерческий беспилотник, который был адаптирован украинскими бойцами под ударный. Он может нести до 20 кг полезной нагрузки — максимум 8 боеприпасов.