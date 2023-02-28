ЗСУ отримають дрони для розвідки системи SurveilSPIRE: у чому їх особливість (відео)

Мінібезпілотники допоможуть військовим патрулювати територію та отримувати дані про дії ворожої армії.

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG розпочав постачання в Україну автоматичних систем розвідки за допомогою БПЛА. Про це йдеться у пресрелізі компанії, який опубліковано 28 лютого.

Тепер українські військові зможуть використати ці системи для того, щоб боротися з російською агресією.

"Rheinmetall за дорученням уряду ФРН відправляє Україні автоматичні системи розвідки. Переважно їх використовують для обстеження місцевості, залучаючи мінімум персоналу. У межах реалізації цього проєкту Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecInt", — наголошується в документі.

Автоматизовані системи SurveilSPIRE є невеликими пунктами спостереження, оснащеними камерами стеження, зокрема й камерами нічного бачення. Також у комплект входять маленькі безпілотники, які використовуються для патрулювання, а також пристрої для керування ними.

Систему можна без проблем доставляти на причепі в потрібну точку, а для розгортання пункту спостереження потрібно лише три особи. Працює розвідувальний комплекс за допомогою оператора супутникового інтернету Starlink, спеціального програмного забезпечення на базі штучного інтелекту, а живиться від сонячних батарей.

Сума підписаного з Україною контракту перевищує $10 млн.

Раніше Фокус повідомляв про те, що ЗСУ продемонстрували роботу дрона Wind 8. Це комерційний безпілотник, адаптований українськими бійцями під ударний. Він може нести до 20 кг корисного навантаження — максимум 8 боєприпасів.