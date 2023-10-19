От роботов до "плащей-невидимок": 5 изобретений, которые приближают победу Украины (видео)

Некоторые из этих отечественных технических разработок уже прошли сертификацию и активно используются военными в боевых действиях.

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Украинцы разработали много необычных технологий, которые уже помогают военным на передовой. Кластер Brave1 назвал медиа DOU пять самых значимых проектов, которые приближают победу Украины.

Роботизированный комплекс Ironclad

Украинская компания Roboneers разработала наземный боевой дрон Ironclad, который уже используется Силами обороны Украины. Он призван помогать в штурмах, разведке и огневой поддержке на передовой. Особенностью этого дрона является шарнирно-сочлененное соединение двух платформ, которое позволяет достичь высокой проходимости. Бронирование дрона на уровне от бронебойных пуль 7,65х54 мм обеспечивает его массу в 1800 кг. Дрон также оснащен боевым модулем "ШаБля М2" с крупнокалиберным пулеметом и может перевозить до 400 кг полезной нагрузки. Разработка Ironclad началась еще в 2018 году, и он активно демонстрировался на выставках "Оружие и безопасность".

Боевой наземный роботизированный комплекс состоит из:

наземной колесной защищенной платформы с движителями повышенной проходимости, маневренности;

гибридной силовой установки с низкой акустической и тепловой заметностью;

сетевой, широкополосной, криптостойкой, помехозащищенной системы связи (радио-проводная);

системы кругового обзора, функционирующей в любое время суток и сложных метеоусловиях.

Наземный роботизированный комплекс Ironclad значительно расширяет глубину зоны боевых действий на передовой и благодаря установленному боевому модулю предоставляет огневое преимущество.

Технические характеристики РК Ironclad

вес — 1950 кг;

полезная нагрузка — 350 кг;

скорость — до 20 км/ч;

радиус действия — до 5 км;

радиосвязь — до 5 км без ретранслятора, до 10 км с ретранслятором;

расчет — 2 человека.

Платформа Mantis Analytics

Mantis Analytics — это платформа мониторинга информационного поля в режиме реального времени, управляемая искусственным интеллектом. Она собирает информацию из СМИ, социальных сетей и других источников, анализирует ее и дает представление о том, кто и что сообщает.

Mantis Analytics является ML-нативной. Платформа полностью основана на современных технологиях машинного обучения. Она использует модели NLP и LLM для быстрого и эффективного анализа огромных объемов неструктурированных данных.

Задачи, с которыми справляется Mantis Analytics

идентификация кампаний. Использование данных в реальном времени и ML позволяет быстро обнаруживать скоординированные информационные атаки и нарративные рекламные акции и оперативно противодействовать им;

интеллектуальное обобщение. Тысячи новостей и сообщений, обобщенных в нескольких предложениях;

анализ в реальном времени. Платформа собирает гигабайты новостей и сообщений каждую минуту и выявляет важные моменты здесь и сейчас;

обнаружение дезинформации;

предоставляет аналитикам доступные и простые в использовании информационные панели и другие специальные инструменты для исследовательского анализа инфопространства.

Боевой робот "ЛЮТЬ"

"ЛЮТЬ" — это дистанционно управляемый боевой робот, оснащенный танковым пулеметом ПКТ. Он предназначен для дежурства на позициях и может обнаруживать огневые позиции противника, а также действовать в составе штурмовых групп. Главная цель разработки — создание простой и недорогой системы, которую можно быстро масштабировать для производства.

Робот имеет подвижную колесную платформу с повышенной проходимостью и умной блокировкой задних колес. Это позволяет сохранить минимальные размеры и высоту робота, тем самым повышая его уровень маскировки. Жизненно важные части защищены броней от стрелкового оружия и обломков. Робот также оснащен 360-градусной обзорной камерой.

Боевой модуль с вооружением может быстро перемещаться по горизонтальным и вертикальным осям. На этом модуле можно также установить камеру высокого качества, ночную камеру или тепловизор. Для управления имеется удаленный пульт с беспроводной связью. Видео можно просматривать не только на дисплее, но и на очках FPV для удобства.

Боевой робот предназначен для дежурства на позициях и может обнаруживать огневые позиции противника, а также действовать в составе штурмовых групп Фото: Defense Express

Цифровая радиостанция HIMERA

Украинские разработчики создали радиостанцию Himera, которая может противостоять системам РЭБ противника, используемым для заблокирования связи. Himera также может работать как GPS-маяк для поиска и эвакуации раненых воинов. Радиостанция получила приз в номинации "лучший стартап в области оборонных технологий 2023" и финансовую поддержку для масштабирования и развития продукта. Himera работает под воздействием РЭБ благодаря технологии псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS) и может работать до 4 дней без подзарядки. Управлять радиостанцией можно с помощью приложения на смартфоне. Радиостанции Himera создают сеть MANET (беспроводную децентрализованную самоорганизованную сеть) и обеспечивают защиту от воздействия РЭБ и шифрование трафика. Они также имеют низкий уровень обнаружения в эфире. Himera является универсальной защищенной системой связи, которая может быть частью системы оперативной осведомленности.

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Маскировочная плащ-накидка

В городе Ровно разработали теплоотражающее пончо для ВСУ, которое экранирует от тепла, ветра и воды. Изделие уже получило патент после испытаний в полевых условиях. Пончо имеет возможность превращаться в два типа палаток и включает люверсы для отжима воздуха. Разработчики перепрофилировались на пошив одежды для военных после начала войны с РФ. Они начали с разработки зимних маскировочных костюмов, но высокая цена иностранной ткани стала причиной для создания эффективного, но более доступного пончо. Тесты при дневном свете показали положительный результат, и производители обратились к военным для получения окончательного утверждения. Накидка имеет вес 1,5 кг и цену до 7,5 тысячи гривен. Разработчики получили заказы на сотни единиц от военных на передовой, и главной целью их работы является привлечение фондов и благотворительных организаций для поддержки украинских военных.

Антидроновое ружье "Пиранья 5 РАдК"

Украинская компания "Пиранья-Тех" представила новую модификацию антидронового ружья "5 РАдК", которое специально разработано для противодействия боевым беспилотникам с управлением от первого лица (FPV-дронам). Главное улучшение заключается в увеличении мощности до 150 Вт и способности уничтожать вражеские беспилотники на расстоянии до 1,5 километров. Кроме того, компания также модернизировала трехдиапазонные ружья 3 РАдК, чтобы удовлетворить требования бойцов по улучшению качества и дальности поражения FPV-беспилотников, которые используют противники для разведки и сброса боеприпасов. "Пиранья-Тех" уже несколько лет сотрудничает с платформой Brave 1, которая объединила украинских производителей систем радиоэлектронной борьбы. Эта компания активно разрабатывает и поставляет системы защиты от дронов как для украинских военных, так и для заказчиков из-за рубежа. Она также старательно слушает пожелания бойцов ВСУ и вносит необходимые изменения и улучшения в свою продукцию.

Напомним, во второй половине сентября стало известно, что в Украине создают "армию РЭБ" по стандартам НАТО. На первом этапе в министерстве будут встречаться со всеми производителями, после этого — исследовать потребности Вооруженных сил Украины и на основе этого создавать доктрину применения систем радиоэлектронной борьбы, внедряя стандарты НАТО.

А в начале августа мы писали о том, что для ВСУ создали роботизированную платформу для пулемета и подвоза патронов. Новая техническая разработка для ВСУ поможет бойцам вести бой дистанционно: для этого установят пулемет на платформу и подберутся к позициям ВС РФ.