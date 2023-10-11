Украинцы используют "невидимую" рацию Himera: как она спасает жизни (фото)

Рация не только способна сопротивляться системам РЭБ противника, но и может работать как GPS-маяк, помогая искать и эвакуировать раненых воинов.

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Украинцы создали рацию Himera, которую не могу подавить россияне, и успешно используют технику на фронте. Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале во вторник, 10 октября.

"Враг постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия Силам обороны. Чтобы наши военные всегда имели связь и могли эффективно координировать работу подразделений, украинские разработчики создали радиостанцию Himera", — написал чиновник.

Михаил Федоров добавил, что Himera стала лучшим defense-tech стартапом ІТ Арены 2023 и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта. Он также выразил уверенность в том, что вскоре на фронте будет еще больше таких раций.

Что известно о новой рации Himera

Это уникальная технология, которая работает под вражеским РЭБом. Россияне не могут заблокировать сигналы рации и расшифровать его. Разработка держит заряд до 4 дней. Также рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать как GPS-маяк — для поиска и эвакуации воинов. Управлять системой радиостанций можно просто через приложение в телефоне.

Как объясняют разработчики, это универсальная защищенная система связи. Может использоваться как часть системы оперативной осведомленности. Устойчива к воздействию РЭБ благодаря технологии псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS). Himera имеет возможность простой настройки с Bluetooth через смартфон без изучения специализированных программ.

Радиостанции создают сеть образца MANET(беспроводные децентрализованные самоорганизующиеся сети, состоящие из мобильных устройств, способных устанавливать соединения между произвольными узлами, — ред.), поддерживающую доставку данных даже в случае отсутствия прямого соединения. При этом все станции в сети работают с FHSS и с шифрованием, так же как и в прямом режиме.

По словам производителей, рация обладает такими преимуществами:

шифрование трафика ключом 256 бит;

работа батареи без подзарядки до 4-х суток;

высокая защита от воздействия РЭБ;

низкий уровень обнаружения в эфире.

Украинцы создали рацию Himera, которую не могу подавить россияне, и успешно используют технику на фронте

Напомним, в сентябре стало известно о том, что "невидимый" дрон SpyGun прошел испытания и переходит к серийному производству. Испытания подтвердили надежную работу бортовой электроники БПЛА и устойчивое управление даже под воздействием систем РЭБ.

В это же время мы писали о том, на что способен украинский дрон "Мара", который "не видят" ракеты. "Мары" работают на низких высотах и в условиях порывистого ветра, и сбить их ракетами фактически невозможно. Также дрон почти всегда возвращается к своему оператору, даже несмотря на подавление РЭБ.