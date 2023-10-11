Українці використовують "невидиму" рацію Himera: як вона рятує життя (фото)

Рація не тільки здатна чинити опір системам РЕБ противника, а й може працювати як GPS-маяк, допомагаючи шукати та евакуювати поранених воїнів.

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Українці створили рацію Himera, яку не можуть придушити росіяни, і успішно використовують техніку на фронті. Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі у вівторок, 10 жовтня.

"Ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони. Щоб наші військові завжди мали зв'язок і могли ефективно координувати роботу підрозділів, українські розробники створили радіостанцію Himera", — написав урядовець.

Михайло Федоров додав, що Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 і отримала 10 тисяч доларів на масштабування та розвиток продукту. Він також висловив упевненість у тому, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій.

Що відомо про нову рацію Himera

Це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів. Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через додаток у телефоні.

Як пояснюють розробники, це універсальна захищена система зв'язку. Може використовуватися як частина системи оперативної обізнаності. Стійка до впливу РЕБ завдяки технології псевдовипадкової перебудови робочої частоти (FHSS). Himera має можливість простого налаштування з Bluetooth через смартфон без вивчення спеціалізованих програм.

Радіостанції створюють мережу зразка MANET (бездротові децентралізовані мережі, що самоорганізуються, що складаються з мобільних пристроїв, здатних встановлювати з'єднання між довільними вузлами, — ред.), що підтримує доставлення даних навіть у разі відсутності прямого з'єднання. При цьому всі станції в мережі працюють з FHSS і з шифруванням, так само як і в прямому режимі.

За словами виробників, рація має такі переваги:

шифрування трафіку ключем 256 біт;

робота батареї без підзарядки до 4-х діб;

високий захист від впливу РЕБ;

низький рівень виявлення в ефірі.

Українці створили рацію Himera, яку не можуть придушити росіяни, і успішно використовують техніку на фронті

Нагадаємо, у вересні стало відомо про те, що "невидимий" дрон SpyGun пройшов випробування і переходить до серійного виробництва. Випробування підтвердили надійну роботу бортової електроніки БПЛА і стійке управління навіть під впливом систем РЕБ.

Водночас ми писали про те, на що здатен український дрон "Мара", який "не бачать" ракети. "Мари" працюють на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру, і збити їх ракетами фактично неможливо. Також дрон майже завжди повертається до свого оператора, навіть попри придушення РЕБ.