Ночная атака "Шахедов": взрывы раздавались в Киеве и Запорожье, ЗАЭС на грани блэкаута

В некоторых регионах зафиксировано повреждение гражданской и критической инфраструктуры. Сейчас обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС, в результате чего станция находится на грани блэкаута. Также частично отсутствует электроснабжение в Харьковской области.

В ночь на 16 ноября 2024 года, с 20.30 15 ноября россияне нанесли удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300, и атаковали 83 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Сбивали дроны в 11 областях. Обломки одного из них упали на столичной Оболони. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Россияне запускали беспилотники из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск в РФ.

По состоянию на 08.30 было подтверждено сбитие 53 вражеских БпЛА.

По данным Воздушных сил беспилотники сбили в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Еще 30 дронов были локально потеряны.

Черкасская область

В регионе воздушная тревога продолжалась пять часов. В это время в пределах Черкасской области было уничтожено 11 "Шахедов". Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Обращений в экстренные службы относительно травмированных или разрушений инфраструктуры пока нет", — уточняет глава ОГА.

Киев и Киевская область

В ночь на 16 ноября противовоздушная оборона Киева уничтожила над столицей около десятка российских беспилотников. Об этом сообщили в КГВА.

Поврежденный балкон на Оболони Фото: КГВА

По предварительной информации, в результате падения обломков российского дрона повреждены балконы и окна в многоэтажном жилом доме столичной Оболони. Обошлось без пострадавших и пожара.

Ситуация на месте происшествия продолжает уточняться. Эксперты и спасатели работают над ликвидацией последствий вражеской атаки и восстановлением поврежденного жилья.

Сумская область

Ночью и утром россияне совершили три обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Стреляли по Хотинской и Середино-Будской общине. Об этом сообщили в Сумской ОГА. О последствиях атаки беспилотников не сообщалось.

Кировоградская область

В ночь на 16 ноября противовоздушная оборона работала и в Кировоградской области. Во время воздушной тревоги, которая длилась на Кировоградщине более пяти часов, был уничтожен российский Shahed. "Предварительно — обошлось без последствий", — рассказал начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Полтавская область

Воздушная тревога на Полтавщине из-за атаки российских БпЛА продолжалась с 23:42 до 04:14. Дроны заходили на территорию области с Сумщины и направлялись в другие области. В последующие часы несколько групп "Шахедов" через Полтавскую область летели курсом на Черкасскую область, а также впоследствии — в юго-западном направлении.

По данным неофициальных мониторингов, вражеские дроны фиксировали возле Пирятина, Гадяча, Лохвицы и Лубен.

Запорожская область

В результате атаки дронов в ночь на субботу, 16 ноября, в Запорожской области был поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он отметил, что оккупанты под утро ударили по Запорожью и Запорожскому району "Шахедами".

"Под утро россияне атаковали Запорожье и Запорожский район "Шахедами". Поврежден объект критической инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших", — рассказал глава ОВА.

Он также сообщил, что взрывной волной были изуродованы торговые помещения и дорожное покрытие. Другие разрушения устанавливаются. В Патрульной полиции Запорожской области сообщили, что из-за удара оккупантов и повреждения дорожного покрытия на одной из улиц затруднено движение.

Из-за российских обстрелов снова повреждена одна из двух линий электропередачи, которые питают временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Министерство энергетики.

"В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Сейчас АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи", — говорится в сообщении.

Энергетики уже начали восстановительные работы, однако пока линия не будет подключена к сети существует риск полного блэкаута ядерного объекта. Это может произойти в случае повреждения той линии электропередачи, которая остается в работе.

Харьковская область

Российские оккупанты нанесли авиаудар по высоковольтной линии в Харьковской области. Из-за этого девять населенных пунктов остались без света. По предварительной информации, электроснабжение будет восстановлено в воскресенье, 17 ноября.

Об этом сообщает начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. Также он отметил, что "Шахеды" ночью кружили над областью.

Хмельницкая область

ПВО Хмельницкой области уничтожила два "Шахеда". Об этом сообщает начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. По его словам, сообщения о погибших, травмированных или разрушениях не поступали.

О попаданиях и жертвах в Одесской, Житомирской и Николаевской областях не сообщалось.

Напомним, в Российской Федерации начали оснащать беспилотные летательные аппараты Shahed-136 новыми модулями спутниковой навигации, которые поддерживают технологию RTK (Real Time Kinematic). Сообщается, что новый модуль поддерживает технологию RTK, что позволяет ему в режиме реального времени получать поправки своего местоположения через сеть стационарных базовых станций RTK Network "с точностью до миллиметров". Однако для этого требуется платная подписка на сервис.