"Найсильніші технологічно в Європі": в Україні випробовують чотири види ракет, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з бюджету на 2025 рік виділено 775 мільярдів гривень на внутрішнє замовлення. Він розповів про українські розробки за час повномасштабної війни.

Україна розробила чотири типи власних ракет. Про це в інтерв'ю "Українському радіо", опублікованому 16 листопада, розповів президент Володимир Зеленський.

Про українську зброю — з 36:57

"Українська армія на сьогодні — напевно, найпотужніша чи одна з найпотужніших армій у світі, точно в Європі. Безумовно, через те, що ми були насичені різними видами зброї від наших партнерів з початку війни. Але все ж таки за майже три роки цієї війни технологічні процеси й зміни, які відбулися в Україні на різному рівні — і в приватному, і державному секторах, призвели до того, що ми точно технологічно найсильніші точно в Європі", — зазначив він.

Президент пояснив, що українське оборонне виробництво використовує практики, які базуються на сучасній й тривалій війні. З його слів, що стосується дронів, систем радіоелектронної боротьби, далекобійних БПЛА та боротьби проти "Шахедів" — результати є, але поки не високі. Однак морські дрони українського виробництва знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ.

"Ракетна програма. Ракети, які у нас з'явились. Чотири види, але зараз ідуть випробування", — повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна "непогано працює" в напрямку технологій й зброї. Президент проінформував, що було залучено багато коштів "ззовні".

"Тільки в українському бюджеті на наші дрони, на внутрішнє наше замовлення — 775 мільярдів гривень на 2025 рік. У нас ці гроші вже є, і це тільки наші гроші. І плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів", — додав він.

Нагадаємо, 2 листопада директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров повідомляв, що до середини 2025 року в арсеналі ЗСУ можуть з’явитись крилаті й балістичні ракети власного виробництва.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував в інтерв’ю план мобілізувати 160 тисяч осіб та розкрив умови України для старту мирних переговорів з Росією.