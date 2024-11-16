"Самые сильные технологически в Европе": в Украине испытывают четыре вида ракет, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из бюджета на 2025 год выделено 775 миллиардов гривен на внутренний заказ. Он рассказал об украинских разработках за время полномасштабной войны.

Украина разработала четыре типа собственных ракет. Об этом в интервью "Украинскому радио", опубликованном 16 ноября, рассказал президент Владимир Зеленский.

Об украинском оружии — с 36:57

"Украинская армия на сегодня — наверное, самая мощная или одна из самых мощных армий в мире, точно в Европе. Безусловно, из-за того, что мы были насыщены различными видами оружия от наших партнеров с начала войны. Но все же за почти три года этой войны технологические процессы и изменения, которые произошли в Украине на разном уровне — и в частном, и государственном секторах, привели к тому, что мы точно технологически сильнейшие точно в Европе", — отметил он.

Президент объяснил, что украинское оборонное производство использует практики, которые базируются на современной и длительной войне. По его словам, что касается дронов, систем радиоэлектронной борьбы, дальнобойных БПЛА и борьбы против "Шахедов" — результаты есть, но пока не высокие. Однако морские дроны украинского производства уничтожили большое количество Черноморского флота РФ.

"Ракетная программа. Ракеты, которые у нас появились. Четыре вида, но сейчас идут испытания", — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина "неплохо работает" в направлении технологий и оружия. Президент проинформировал, что было привлечено много средств "извне".

"Только в украинском бюджете на наши дроны, на внутренний наш заказ — 775 миллиардов гривен на 2025 год. У нас эти деньги уже есть, и это только наши деньги. И плюс все остальные гарантированные финансы от партнеров", — добавил он.

Напомним, 2 ноября директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров сообщал, что к середине 2025 года в арсенале ВСУ могут появиться крылатые и баллистические ракеты собственного производства.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал в интервью план мобилизовать 160 тысяч человек и раскрыл условия Украины для старта мирных переговоров с Россией.