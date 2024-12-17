Бойцы ССО уничтожили 50 военных КНДР в Курской области, — командование ССО (видео)

Украинские операторы БпЛА за 3 дня уничтожили 50 северокорейских солдат и ранили еще 47, утверждает командование Сил специальных операций ВСУ.

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Бойцы 8 полка специального назначения Сил специальных операций им. Князя Изяслава Мстиславича уничтожили 50 северокорейских военных в Курской области за 3 дня, заявляют в пресс-службе командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что операторы БпЛА Сил специальных операций в течение 3 дней ликвидировали 50 военных КНДР и ранили еще 47.

Кроме того, по словам командования ССО, украинские спецназовцы уничтожили две вражеские единицы бронированной техники, два автомобиля и один квадроцикл.

В пресс-службе командования уточнили, что бои еще продолжаются.

Напомним, 16 декабря вероятно впервые солдаты КНДР попали на видео украинского дрона. Видео и фото, на которых вблизи видны лица по крайней мере трех военных, похожих на северокорейцев, опубликовал украинский канал Telegram-канал WarArchive.

Представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер вечером 16 декабря подтвердил потери среди военных КНДР в Курской области. По словам представителя Пентагона, северокорейские военные понесли потери как ранеными, так и погибшими.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря обнародовал видео, на котором солдаты РФ пытаются обжечь лицо северокорейского военного, и заявил, что россияне стремятся скрыть потери среди бойцов КНДР в войне против Украины.