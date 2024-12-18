ЗСУ відбивають атаки КНДР за допомогою американських касетних боєприпасів, — Forbes (відео)

Американські журналісти говорять, що бійці ЗСУ знищили сотні бійців КНДР під селом Пльохово в Курській області завдяки снарядам DPICM, які розкидають над полем бою по 88 суббоєприпасів розміром із гранату.

Related video

Війська КНДР, які РФ розгорнула в Курській області, минулих вихідних атакували підрозділи ЗСУ під селом Пльохово. Перша атака вдалася дорогою для північнокорейців ціною, а другу бійці 17-ї окремої важкої механізованої Криворізької бригади ЗСУ успішно відбили за допомогою американських касетних боєприпасів, пише Forbes.

"Можливо, українці мають одну суперечливу зброю, завдяки якій здобули перемогу на вихідних на тій ділянці Курського фронту", — припускають журналісти.

Автори матеріалу зазначають, що на відео атаки видно застосування видно застосування касетних боєприпасів американського виробництва. За їхніми словами, це могли бути артилерійські снаряди подвійного призначення (DPICM), які розкриваються над полем бою і розкидають суббоєприпаси розміром із гранату. Зазначається, що внаслідок такої атаки 11-й армійський корпус КНДР втратив сотні бійців.

Американські журналісти пишуть, що снаряди DPICM Україна отримала від США досить пізно, за рік після початку повномасштабного вторгнення, бо це досить суперечлива зброя. Деякі суббоєприпаси касетних снарядів лишаються нерозірваними та можуть згодом становити небезпеку для дружніх військ і цивільного населення. США переходять на новіші моделі DPICM, щоб мінімізувати ці ризики, однак Україна була змушена погодитися на старіші снаряди через величезну перевагу РФ у військах і техніці.

Згідно з даними армії США, наведеними Королівським інститутом об’єднаних служб у Лондоні, на одного ворожого солдата може знадобитися 14 стандартних 155-міліметрових снарядів, тоді як снарядів DPICM буде достатньо лише двох, бо кожен із них розсіює 88 суббоєприпасів.

"Смертоносні снаряди DPICM не тільки швидше вбивають ворога, але й дозволяють дружнім артилерійським батареям стріляти меншою кількістю снарядів для того самого ефекту", — зазначають журналісти.

Аналітики Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джек Уотлінг і Джастін Бронк кажуть, що найважливішим аргументом на користь використання Україною DPICM була економія артилерійських боєприпасів і ресурсу стволів зброї.

"Оскільки кожен ствол має ресурс близько 1800 пострілів, надання Україні DPICM означатиме, що йому доведеться вистрілити меншою кількістю снарядів для певного бойового ефекту, що дозволить використовувати його в бою значно довше", — зазначили Уотлінг і Бронк.

Нагадаємо, 17 грудня журналісти The New York Times розкрили, яку ціну Путін заплатив за зброю та солдатів КНДР. Зазначалося, що Північна Корея отримує від РФ їжу, нафту, готівку та сучасні системи озброєнь на мільярди доларів.

Також військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповідав про нову тактику солдатів КНДР. За його словами, північнокорейці в Курській області штурмують позиції ЗСУ групами одночасно по 30-50 людей, не зважаючи на українські дрони та артилерію, тому зазнають великих втрат.