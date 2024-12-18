ВСУ отражают атаки КНДР с помощью американских кассетных боеприпасов, — Forbes (видео)

Американские журналисты говорят, что бойцы ВСУ уничтожили сотни бойцов КНДР под селом Плехово в Курской области благодаря снарядам DPICM, которые разбрасывают над полем боя по 88 суббоеприпасов размером с гранату.

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Войска КНДР, которые РФ развернула в Курской области, в минувшие выходные атаковали подразделения ВСУ под селом Плехово. Первая атака удалась дорогой для северокорейцев ценой, а вторую бойцы 17-й отдельной тяжелой механизированной Криворожской бригады ВСУ успешно отбили с помощью американских кассетных боеприпасов, пишет Forbes.

"Возможно, украинцы имеют одно противоречивое оружие, благодаря которому одержали победу на выходных на том участке Курского фронта", — предполагают журналисты.

Авторы материала отмечают, что на видео атаки видно применение видно применение кассетных боеприпасов американского производства. По их словам, это могли быть артиллерийские снаряды двойного назначения (DPICM), которые раскрываются над полем боя и разбрасывают суббоеприпасы размером с гранату. Отмечается, что в результате такой атаки 11-й армейский корпус КНДР потерял сотни бойцов.

Американские журналисты пишут, что снаряды DPICM Украина получила от США довольно поздно, через год после начала полномасштабного вторжения, потому что это довольно противоречивое оружие. Некоторые суббоеприпасы кассетных снарядов остаются неразорвавшимися и могут впоследствии представлять опасность для дружественных войск и гражданского населения. США переходят на более новые модели DPICM, чтобы минимизировать эти риски, однако Украина была вынуждена согласиться на более старые снаряды из-за огромного преимущества РФ в войсках и технике.

Согласно данным армии США, приведенным Королевским институтом объединенных служб в Лондоне, на одного вражеского солдата может понадобиться 14 стандартных 155-миллиметровых снарядов, тогда как снарядов DPICM будет достаточно лишь двух, так как каждый из них рассеивает 88 суббоеприпасов.

"Смертоносные снаряды DPICM не только быстрее убивают врага, но и позволяют дружественным артиллерийским батареям стрелять меньшим количеством снарядов для того же эффекта", — отмечают журналисты.

Аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг и Джастин Бронк говорят, что важнейшим аргументом в пользу использования Украиной DPICM была экономия артиллерийских боеприпасов и ресурса стволов оружия.

"Поскольку каждый ствол имеет ресурс около 1800 выстрелов, предоставление Украине DPICM будет означать, что ему придется выстрелить меньшим количеством снарядов для определенного боевого эффекта, что позволит использовать его в бою значительно дольше", — отметили Уотлинг и Бронк.

Напомним, 17 декабря журналисты The New York Times раскрыли, какую цену Путин заплатил за оружие и солдат КНДР. Отмечалось, что Северная Корея получает от РФ еду, нефть, наличные и современные системы вооружений на миллиарды долларов.

Также военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказывал о новой тактике солдат КНДР. По его словам, северокорейцы в Курской области штурмуют позиции ВСУ группами одновременно по 30-50 человек, несмотря на украинские дроны и артиллерию, поэтому несут большие потери.