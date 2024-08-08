Менее чем за двое суток ВСУ захватили больше территории, чем за все контрнаступление 2023 года, — СМИ

Колумнист Самуэль Рамани пишет, что наступление ВСУ в Курской области может преследовать как минимум три цели. В частности, отвлечь российские силы с Донбасса, посеять раздор внутри России, а также использовать продвижение по российским территориям как рычаг во время будущих переговоров.

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Украина, после более чем двух лет военной агрессии со стороны России, перешла в наступление. Во вторник утром, 8 августа, по меньшей мере 300 украинских военных пересекли российскую границу и вторглись в Курскую область. После атак на пограничные посты в Николаево-Дарьино и Алешне украинские силы заняли 350 квадратных километров российской территории и взяли в плен десятки военных. Об этом пишет Самуэль Рамани в своей колонке для издания The Telegraph.

По мнению преподавателя политики и международных отношений Оксфордского университета, наступательные операции Украины в Курске не демонстрируют никаких признаков замедления. Рамани отмечает, что менее чем за сорок восемь часов Украина захватила больше территории, чем за все неудачное контрнаступление летом 2023 года.

Интерактивная карта боев в Курской области Фото: Радіо Свобода Результаты контрнаступления ВСУ по состоянию на 6 октября 2023 года Фото: deepstatemap.live

Генеральный штаб Украины придерживается оперативной тайны и не комментирует эти события, однако понятно, что это наступление преследует несколько ключевых целей. Рамани перечислил три:

Первая — это отвлечение российских сил от наступательных операций в Донецкой области. За прошедшую неделю ВС РФ взяли под контроль села Прогресс, Евгеновка и Нью-Йорк. Эти успехи являются частью стратегии России по консолидации контроля над логистическими центрами и возвышенностями Торецка. Хотя Украина отрицает заявление о захвате Нью-Йорка Россией, Зеленский недавно признал, что "по всему фронту на востоке ситуация сложная". Поскольку перспектива значительных успехов в Харьковской области является отдаленной, Россия может перенаправить еще больше призывников на Донбасс в ближайшие недели. Курская наступательная операция Украины усложняет этот процесс.

Вторая — посеять раздор внутри России. После того, как в начале 2023 года Россия возобновила незначительные наступательные действия, проукраинские российские партизаны периодически совершали вторжения на российскую территорию. В мае и июне 2023 года Русский добровольческий корпус и "Легион Свободы России" ненадолго заняли несколько приграничных населенных пунктов в Белгородской области. В марте 2024 года эти трансграничные операции распространились на Курскую область. Эти рейды имели целью разрушить все более хрупкое ощущение безопасности в России и показать российской общественности, что война может прийти и к ним. Нынешнее наступление Украины начинается с того места, где закончились эти неудачные рейды.

Третья - продвинуть соглашение об обмене территориями во время будущих переговоров. Рамини приводит заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, который сказал, что Курская наступательная операция может усилить будущую позицию на переговорах. Хотя неясно, сможет ли Украина удержать села в Курской области, наступление показало, что прорваться на российскую территорию легче, чем разрушить российские укрепления на востоке Украины.

Несмотря на начальные успехи, автор материала прогнозирует, что украинские достижения в Курской области могут быть кратковременными из-за возможного давления со стороны Запада и рисков интенсивных российских ударов по Сумской области. Однако это наступление показывает, что Россия до сих пор не сделала выводов из своих предыдущих ошибок. В частности, из молниеносного захвата Ростова ЧВК "Вагнер" во время мятежа в июне 2023 года.

Кроме предполагаемых угроз уничтожения Украины и применения тактического ядерного оружия, Россия существенно не отреагировала на наступление на Курскую область. Поскольку самолеты F-16 также прибывают на передовую, у Путина есть много причин для беспокойства, резюмирует Рамини.

Напомним, 8 августа издание Bloomberg опубликовало материал о том, что впервые после Второй мировой войны армия другой страны смогла зайти на территорию Российской Федерации.

Фокус писал, как атака на Курскую область может изменить позицию партнеров Украины в плане дальнейшей поддержки Киева в войне.