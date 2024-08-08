Впервые после Второй мировой армия другой страны зашла в РФ: Bloomberg о боях на Курщине

Журналисты предполагают, что благодаря прорыву Сил обороны в Курской области может усилиться аргумент Украины о том, что США и европейские союзники не должны бояться угроз Кремля об эскалации.

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Вторжение около 1 000 украинских военных в Курскую область, которое продолжается уже третий день, застало российских военных врасплох. Впервые со времен Второй мировой войны армия другой страны вторглась на территорию России. Об этом написало Bloomberg в четверг, 8 августа.

"Мрачный Путин вызвал на совещание вчера руководителей армии и службы безопасности для получения объяснений. Разъяренные российские военные блогеры обвиняют чиновников в вопиющей некомпетентности", — пишут журналисты.

На фоне сообщений о боях вблизи ключевой российской станции на последнем маршруте трубопровода в Европу через Украину выросли европейские цены на газ. Несмотря на все, поставки газа продолжаются.

Украина пока не комментировала эту операцию или ее цели. Bloomberg отмечает, что среди возможных причин наступления может быть попытка захватить территорию как возможный козырь в будущих переговорах с Москвой или же это отвлекающий манёвр, призванный уменьшить давление на линию обороны Украины, оттягивая российские силы от фронта.

В Белом доме заявили, что стремятся получить "лучшее понимание" ситуации от Киева, а также добавили, что Украина не нарушила правил США относительно использования американского оружия на территории России.

"Этот эпизод показал хрупкость обороны российской границы с растущим количеством ее солдат, которые воюют в Украине. Это подняло украинский моральный дух. А также подорвало тщательно сконструированный Кремлем образ Путина как защитника простых россиян", — говорится в материале.

Война, которую начал в Украине российский президент, теперь распространяется на территорию РФ, где жители приграничных районов живут под постоянной угрозой обстрелов и атак дронов на ключевые промышленные объекты.

Автор материала Энтони Халпин считает, что эти события, вероятно, усилят аргумент Киева о том, что американские и европейские союзники не должны бояться угроз Кремля об эскалации и что Украине следует позволить бороться с Путиным любым способом, который она считает нужным, чтобы как можно быстрее завершить войну.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что события в Курской области могут улучшить украинские переговорные позиции. В то же время он не подтвердил, что боевые действия ведут Силы обороны. Он отметил, что это может комментировать только украинское военное руководство.

8 августа бойцы 80-й ОДШБр и батальона "Нахтигаль" 14-го отдельного полка БПАК показали видео взятия в плен группы российских военных в Курской области.