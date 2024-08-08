Вперше після Другої світової армія іншої країни зайшла в РФ: Bloomberg про бої на Курщині

Журналісти припускають, що завдяки прориву Сил оборони у Курській області може посилитися аргумент України про те, що США та європейські союзники не повинні боятися погроз Кремля щодо ескалації.

Related video

Вторгнення близько 1 000 українських військових у Курську область, яке триває вже третій день, застало російських військових зненацька. Вперше з часів Другої світової війни армія іншої країни вдерлася на територію Росії. Про це написало Bloomberg у четвер, 8 серпня.

"Похмурий Путін викликав на нараду вчора керівників армії та служби безпеки для отримання пояснень. Розлючені російські військові блогери звинувачують високопосадовців у кричущій некомпетентності", — пишуть журналісти.

На тлі повідомлень про бої поблизу ключової російської станції на останньому маршруті трубопроводу до Європи через Україну зросли європейські ціни на газ. Попри все, постачання газу продовжується.

Україна поки не коментувала цю операцію або її цілі. Bloomberg зазначає, що серед можливих причин наступу може бути спроба захопити територію як можливий козир у майбутніх переговорах з Москвою або ж це відволікальний маневр, покликаний зменшити тиск на лінію оборони України, відтягуючи російські сили від фронту.

У Білому домі заявили, що прагнуть отримати "краще розуміння" ситуації від Києва, а також додали, що Україна не порушила правил США щодо використання американської зброї на території Росії.

"Цей епізод показав крихкість оборони російського кордону зі всебільшою кількістю її солдатів, які воюють в Україні. Це підняло український моральний дух. А також підірвало ретельно сконструйований Кремлем образ Путіна як захисника простих росіян", — йдеться в матеріалі.

Війна, яку розпочав в Україні російський президент, тепер поширюється на територію РФ, де жителі прикордонних районів живуть під постійною загрозою обстрілів і атак дронів на ключові промислові об'єкти.

Автор матеріалу Ентоні Халпін вважає, що ці події, ймовірно, посилять аргумент Києва про те, що американські та європейські союзники не повинні боятися погроз Кремля щодо ескалації та що Україні слід дозволити боротися з Путіним у будь-який спосіб, який вона вважає за потрібне, щоб якнайшвидше завершити війну.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що події в Курській області можуть поліпшити українські переговорні позиції. Водночас він не підтвердив, що бойові дії ведуть Сили оборони. Він зазначив, що це може коментувати лише українське військове керівництво.

8 серпня бійці 80-ї ОДШБр і батальйону "Нахтігаль" 14-го окремого полку БПАК показали відео взяття в полон групи російських військових у Курській області.