В Курской области от действий ВС РФ погибли 36 мирных жителей, — военные

По информации спикера временной военной комендатуры на территории РФ Алексея Дмитрашковского, за время нахождения ВСУ в Курской области более 100 гражданских получили ранения. Накануне вечером авиация ВС РФ обстреляла район интерната в Судже.

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На территории Курской области от российских авиаударов и обстрелов погибли 36 гражданских лиц. Об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на пресс-офицера временной военной комендатуры на территории РФ Алексея Дмитрашковского.

"За все время пребывания украинских военных на территории Суджанского района в результате авиаобстрелов, артиллерийских и минометных обстрелов на сегодня погибли 36 гражданских лиц, более 100 человек получили ранения, естественной смертью умерли 70 человек", — заявил Дмитрашковский.

Спикер объяснил, что накануне вечером авиация ВС РФ двумя авиаударами обстреляла район интерната с пожилыми людьми в Судже. В итоге женщина получила рваную рану руки, на следующий день она умерла.

Сообщится, что помещение интерната сильно пострадало: выбиты все окна и двери — теперь вопрос в том, где разместить людей и как их обогреть.

Он отметил, что власти РФ знали о нахождении на территории школы-интерната гражданских, но все же решили нанести авиаудар.

Пресс-офицер назвал это геноцидом против своего населения со стороны российских властей, которым, по его словам, невыгодно, чтобы эти люди выжили и рассказали всему миру правду о "действительно хорошем человеческом отношении к этим людям" со стороны украинских военных.

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С первых дней нахождения Сил обороны Украины на территории Курской области создали военную комендатуру, функции которой — гуманитарная помощь местным жителям.

Напомним, что авиация ВСУ нанесла удар по командному пункту РФ на Донбассе.

Также сообщалось, что, по данным Yonhap, пленный северокореец признал значительные потери в Курской области.