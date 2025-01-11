Около 60 тысяч военных РФ готовы идти в новое наступление: когда это может произойти

Украине нужно удерживать Курскую область как можно дольше и проводить операции для улучшения своего положения. По словам военного аналитика Майкла Кофмана, Силам обороны необходимо продемонстрировать наступательные возможности в войне.

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Вооруженные силы Российской Федерации в количестве 60 тысяч военных могут начать наступление на украинские территории, если Силы обороны выйдут из Курской области. Об этом сообщили в Washington Post.

"Для Украины есть четкий стимул пытаться удержать Курскую область как можно дольше, поэтому имеет смысл проводить небольшие операции, чтобы улучшить свои позиции, чтобы они могли удерживать ее дольше... и попытаться продемонстрировать, что у них все еще есть наступательные возможности в этой войне", — сказал военный аналитик Центра военно-морского анализа штата Вирджиния Майкл Кофман.

На стороне РФ в Курской области начали воевать северокорейские солдаты, которые при поддержке российской артиллерии и беспилотников большими группами движутся на украинские позиции.

"При таком сценарии они (россияне, — ред.) могут сохранить российские войска для других задач на передовой, а не отправлять их на самые опасные задачи", — сказал украинский военнослужащий Олег.

Зато Украина воспользовалась проблемой коммуникации между российскими и северокорейскими войсками, чтобы отвоевать определенные позиции под Курском.

Напомним, 10 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захват территории Курской области был превентивным шагом для "спокойствия" жителей Сумской и Харьковской областей.

9 января стало известно об отражении украинцами массированного штурма ВС РФ в Курской области. Так враг осуществлял накаты в шесть волн и в целом задействовал около 50 единиц техники.