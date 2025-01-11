Близько 60 тисяч військових РФ готові йти в новий наступ: коли це може статися

Україні потрібно утримувати Курську область якомога довше та проводити операції для покращення свого становища. За словами військового аналітика Майкла Кофмана, Силам оборони необхідно продемонструвати наступальні можливості у війні.

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Збройні сили Російської Федерації в кількості 60 тисяч військових можуть розпочати наступ на українські території, якщо Сили оборони вийдуть з Курської області. Про це повідомили у Washington Post.

"Для України є чіткий стимул намагатися утримати Курську область якомога довше, тому має сенс проводити невеликі операції, щоб покращити свої позиції, щоб вони могли утримувати її довше… і спробувати продемонструвати, що у них все ще є наступальні можливості у цій війні", — сказав військовий аналітик Центру військово-морського аналізу штату Вірджинія Майкл Кофман.

На боці РФ у Курській області почали воювати північнокорейські солдати, які за підтримки російської артилерії та безпілотників великими групами рухають на українські позиції.

"При такому сценарії вони (росіяни, — ред.) можуть зберегти російські війська для інших завдань на передовій, а не відправляти їх на найнебезпечніші завдання", — сказав український військовослужбовець Олег.

Натомість Україна скористалася проблемою комунікації між російськими та північнокорейськими військами, аби відвоювати певні позиції під Курськом.

Нагадаємо, 10 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що захоплення території Курської області було превентивним кроком задля "спокою" жителів Сумської і Харківської областей.

9 січня стало відомо про відбиття українцями масованого штурму ЗС РФ у Курській області. Так ворог здійснював накати у шість хвиль та загалом задіяв близько 50 одиниць техніки.