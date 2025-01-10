"Превентивні кроки": Зеленський пояснив, навіщо Україна захопила територію Курської області

За словами президента України, росіянам довелось перекидати свої війська з харківського напрямку, що допомогло вберегти північ країни. Наразі в Курській області близько 60 тисяч солдатів ЗС РФ.

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Україні не потрібні російські землі чи громадяни РФ, проте захоплення території Курської області було превентивним кроком заради "спокою" мешканців Сумської та Харківської областей. Про це в інтерв'ю телеканалу RaiNews24 заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наші кроки в курському напрямку — це були превентивні кроки. Бо ми розуміли і наші європейські колеги, й американська розвідка, ми всі ділилися інформацією, що це наступна ціль Путіна — окупувати нашу північ, місто Суми, велике місто Харків. Тобто великі міста, де живе велика кількість людей. І якщо він буде окуповувати це, загинуть сотні тисяч людей. Тому ми повинні були зробити перші кроки", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що РФ накопичувала велику кількість військ, щоб окупувати Суми, але Україна встигла зробити перший крок та почати "раніше, ніж вони".

"Сьогодні там перебуває 60 тисяч військ Росії", — зазначив Зеленський.

За його словами, Курська операція допомогла вберегти північ України, оскільки росіяни перекинули багато військ із харківського напрямку.

"Це був тактичний успіх України, але успіх не для окупації. Нам не потрібна їхня територія, нам не потрібні їхні землі, нам не потрібні їхні люди. Ми хочемо просто жити спокійно в себе вдома без війни. Ось це єдине, що нам потрібно, і ось для чого відбувалися ці відповідні кроки", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що наразі головним для України є отримання гарантій безпеки та завершення війни у 2025 році.

Фокус також писав про те, як ЗСУ розбили масований штурм РФ під Курськом, під час якого росіяни втратили роту солдат і техніку.