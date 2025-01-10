"Превентивные шаги": Зеленский объяснил, зачем Украина захватила территорию Курской области

По словам президента Украины, россиянам пришлось перебрасывать свои войска с харьковского направления, что помогло уберечь север страны. Сейчас в Курской области около 60 тысяч солдат ВС РФ.

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Украине не нужны российские земли или граждане РФ, однако захват территории Курской области был превентивным шагом ради "спокойствия" жителей Сумской и Харьковской областей. Об этом в интервью телеканалу RaiNews24 заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши шаги в курском направлении — это были превентивные шаги. Потому что мы понимали и наши европейские коллеги, и американская разведка, мы все делились информацией, что это следующая цель Путина — оккупировать наш север, город Сумы, большой город Харьков. То есть крупные города, где живет большое количество людей. И если он будет оккупировать это, погибнут сотни тысяч людей. Поэтому мы должны были сделать первые шаги", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что РФ накапливала большое количество войск, чтобы оккупировать Сумы, но Украина успела сделать первый шаг и начать "раньше, чем они".

"Сегодня там находится 60 тысяч войск России", — отметил Зеленский.

По его словам, Курская операция помогла уберечь север Украины, поскольку россияне перебросили много войск с харьковского направления.

"Это был тактический успех Украины, но успех не для оккупации. Нам не нужна их территория, нам не нужны их земли, нам не нужны их люди. Мы хотим просто жить спокойно у себя дома без войны. Вот это единственное, что нам нужно, и вот для чего происходили эти соответствующие шаги", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что сейчас главным для Украины является получение гарантий безопасности и завершение войны в 2025 году.

Фокус также писал о том, как ВСУ разбили массированный штурм РФ под Курском, во время которого россияне потеряли роту солдат и технику.