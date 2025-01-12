У Курській області від дій ЗС РФ загинули 36 мирних жителів, — військові

За інформацією спікера тимчасової військової комендатури на території РФ Олексія Дмитрашковського, за час перебування ЗСУ в Курській області понад 100 цивільних дістали поранення. Напередодні ввечері авіація ЗС РФ обстріляла район інтернату в Суджі.

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На території Курської області від російських авіаударів та обстрілів загинули 36 цивільних осіб. Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на пресофіцера тимчасової військової комендатури на території РФ Олексія Дмитрашківського.

"За весь час перебування українських військових на території Суджанського району внаслідок авіаобстрілів, артилерійських і мінометних обстрілів на сьогодні загинуло 36 цивільних осіб, понад 100 осіб дістали поранення, природною смертю померло 70 осіб", — заявив Дмитрашківський.

Спікер пояснив, що напередодні ввечері авіація ЗС РФ двома авіаударами обстріляла район інтернату з літніми людьми в Суджі. У підсумку жінка отримала рвану рану руки, наступного дня вона померла.

Повідомляється, що приміщення інтернату сильно постраждало: вибито всі вікна та двері — тепер питання в тому, де розмістити людей і як їх обігріти. Він зазначив, що влада РФ знала про перебування на території школи-інтернату цивільних, але все ж таки вирішила завдати авіаудару.

Пресофіцер назвав це геноцидом проти свого населення з боку російської влади, якій, за його словами, невигідно, щоб ці люди вижили та розповіли всьому світові правду про "справді хороше людське ставлення до цих людей" з боку українських військових.

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З перших днів перебування Сил оборони України на території Курської області створили військову комендатуру, функції якої — гуманітарна допомога місцевим жителям.

Нагадаємо, що авіація ЗСУ завдала удару по командному пункту РФ на Донбасі.

Також повідомлялося, що, за даними Yonhap, полонений північнокореєць визнав значні втрати в Курській області.