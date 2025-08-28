"Мінус" 12 НПЗ за два тижні: які нафтопереробні заводи РФ залишилось підірвати (карта)

Залишилося ще кілька заводів, які можуть атакувати Сили безпілотних систем. Загалом за місяць зафіксовано 12 результативних атак.

Впродовж серпня 2025 року сили оборони України завдала понад 10 результативних ударів по російських нафтопереробних заводах. Залишилося атакувати ще 2-3 основних підприємства. Про це пишуть аналітики Defence Express.

Аналітики нагадали, що 28 серпня українські оператори дронів успішно атакували два нафтопереробних заводи на території РФ. Внаслідок ударів по НПЗ у РФ нафтоперероблювання скоротилося на 4,7% за одну ніч. Успішні атаки здійснили бійці 14-го полку СБС, поціливши по Куйбишевський НПЗ у Самарі, а також Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Наявні кадри з місця подій говорять про вкрай масштабну пожежу, яка охопила нафтопереробний завод у Самарі у результаті ударів, які були завдані дронами "Лютий".

"Результативні атаки цих двох нафтопереробних комплексів означає те, що Україна успішно завершує методичне вибивання всіх основних НПЗ РФ на дальності близько 1000 км", — зазначили аналітики.

Впродовж серпня на території РФ українські дрони робили нальоти на:

2 серпня: Рязанський НПЗ та Новокуйбишевьский НПЗ;

7 серпня: Афіпський НПЗ;

10 серпня: Саратовський НПЗ;

13 серпня: Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка");

15 серпня: Сизранський НПЗ;

19 серпня: Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка");

24 серпня: Сизранський НПЗ та Новошахтинський НПЗ;

25 серпня: Ільский НПЗ;

28 серпня: Куйбишевьский НПЗ (у Самарі) та Афіпський НПЗ.

На Defence Express назвали НПЗ, до яких можуть дістати СБС. Зокрема, аналітики зауважили, що поруч з "Алабугою", де росіяни збирають "Шахеди", і куди дістають українські дрони, розташований нафтопереробний завод у Нижньокамську, що поряд із Набережними Човнами — туди востаннє дрони були 11 лютого 2025 року.

Також з 14 березня, не палав НПЗ у Туапсе на березі Чорного моря на північ від Сочі. Ще є НПЗ у самій Москві — Капотня, заводи під Орлом та Калугою, а також у самому Краснодарі.

Удари по НПЗ - карта влучань СБС ЗСУ 2-28 серпня Фото: Defense Express

"Загалом ситуація з ударами по російських НПЗ впродовж цього місяця доволі ілюстративна. Більше того методична, бо деякі об'єкти уражаються повторно для досягнення бажаного результату. Окрім того, це лише удари по НПЗ, а у прицілі українських далекобійних атак ще інфраструктура нафтопроводів, нафтобази та інші об'єкти", — зазначили аналітики Defence Express.

Удари по НПЗ — деталі атак

2 серпня українські дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ. Зокрема, поцілили вартісну установку ЕЛОУ АВТ-11. Її відновлення забере багато часу.

Також 2 серпня був атакований один із з найбільших у Росії НПЗ — Рязанський НПЗ. Внаслідок атаки він був змушений зупинити 2 установки.

7 серпня був атакований Афіпський НПЗ, який росіяни з усіх боків оточили установками протиповітряної оборони. Попри це дрони СБС змогли долетіли до цілі.

14 серпня безпілотники Сил оборони України зробили наліт на Волгоградський НПЗ. Внаслідок атаки відбувся витік нафтопродуктів, а також здійнялися пожежі.