Люди спят на ковриках: в РФ из-за атаки дронов задержаны более 60 рейсов в аэропорту (видео)

В России украинские дроны атаковали морской порт Усть-Луга в Ленинградской области. Из-за этого в аэропорту Пулково задержали десятки рейсов. Об этом пишет российское издание ASTRA.

"Люди спят на ковриках в терминалах. Утверждается, что Пулково около 18 часов работает при введенных ограничениях. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержано более чем на 2 часа — более 60 рейсов", — говорится в сообщении.

Задержка рейсов в Пулково

До этого беспилотники атаковали терминал компании "Новатэк" в Усть-Луге, который является крупнейшим балтийским портом. Компания занимается добычей природного газа. В порту Усть-Луги перерабатывается стабильный газовый конденсат с получением легкой и тяжелой нефти, керосина (включая авиационный), дизельной фракции и мазута.

В январе 2024-го дроны уже били по "Новатэку" — предприятие восстанавливали месяц, а сутки простоя стоили $2 млн.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утверждает, что на терминал упали "обломки", а местные жители снимают захватывающие репортажи с места событий: "Вот это п**ец, пацаны. Вот это доброе утро, на х*й".

Всего этой ночью украинские дроны атаковали:

Курскую АЭС. Здесь поврежден трансформатор энергоблока № 3, из-за чего произошла его разгрузка примерно на 50%.

Предварительно, взрывы прогремели в районе Сызранского НПЗ, где ежегодно перерабатывается до 8,9 млн тонн нефти в год.

Также громко было в Белгородской, Тверской, Ленинградской, Смоленской и Брянской областях.

Напомним, что 7 мая сообщалось, что массовый коллапс охватил основные аэропорты страны из-за атак беспилотников. Люди ждут свои рейсы по много часов, спят где придется, самолеты выстраиваются в очереди на взлетно-посадочных полосах.

Также сообщалось, что в ночь на 24 августа ВС РФ атаковали украинские города баллистической ракетой "Искандер-М", а также 72 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.