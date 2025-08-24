Люди сплять на килимках: у РФ через атаку дронів затримані понад 60 рейсів в аеропорту (відео)

До цього безпілотники атакували термінал компанії "Новатек" в Усть-Лузі, який є найбільшим балтійським портом. На запасні аеродроми пішли 39 рейсів, затримано більш ніж на 2 години – понад 60 рейсів.

У Росії українські дрони атакували морський порту Усть-Луга в Ленінградській області. Через це в аеропорту Пулково затримали десятки рейсів. Про це пише російське видання ASTRA.

"Люди сплять на килимках у терміналах. Стверджується, що Пулково близько 18 годин працює при запроваджених обмеженнях. На запасні аеродроми пішли 39 рейсів, затримано більш ніж на 2 години – понад 60 рейсів", — йдеться в повідомленні.

Затримка рейсів в Пулково

До цього безпілотники атакували термінал компанії "Новатек" в Усть-Лузі, який є найбільшим балтійським портом. Компанія займається видобутком природного газу. У порту Усть-Луги переробляється стабільний газовий конденсат з отриманням легкої та важкої нафти, гасу (включаючи авіаційний), дизельної фракції та мазуту.

У січні 2024-го дрони вже били по "Новатеку" — підприємство відновлювали місяць, а доба простою коштувала $2 млн.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко стверджує, що на термінал впали "уламки", а місцеві жителі знімають захоплюючі репортажі з місця подій: "Оце п**ець, пацани. Ось це доброго ранку, на х*й".

Загалом цієї ночі українські дрони атакували:

Курську АЕС. Тут пошкоджений трансформатор енергоблока № 3, через що сталося його розвантаження приблизно на 50%.

Попередньо, вибухи пролунали в районі Сизранського НПЗ, де щорічно переробляється до 8,9 млн тонн нафти на рік.

Також гучно було у Бєлгородській, Тверській, Ленінградській, Смоленській і Брянській областях.

Нагадаємо, що 7 травня повідомлялося, що масовий колапс охопив основні аеропорти країни через атаки безпілотників. Люди чекають на свої рейси по багато годин, сплять де доведеться, літаки вишиковуються в черзі на злітно-посадкових смугах.

Також повідомлялося, що в ніч проти 24 серпня ЗС РФ атакували українські міста балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.