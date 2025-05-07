"Все зламалося": масовий колапс охопив основні аеропорти РФ через атаки БПЛА, — росЗМІ

Через атаку українських дронів на різні військові об'єкти на території Росії в основних аеропортах країни стався справжній колапс. Рейси затримуються, а літаки вишиковуються у черги на злітно-посадкових смугах.

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Про це пише російське медіа Mash.

"У російських аеропортах все зламалося — масовий колапс охопив основні аеропорти країни через атаки безпілотників. Люди чекають на свої рейси по багато годин, сплять де доведеться, літаки вишиковуються в черзі на злітно-посадкових смугах", — йдеться в повідомленні.

Ситуація в аеропортах Москви

У Домодєдово затримано 80 рейсів, скасовано 38. Літаки перенаправляють на запасні аеродроми.

У Внуково затримано 27 рейсів — 7 на виліт та 10 на приліт. Пасажири чекають по 12 годин, сплять на сходах, біля стійок реєстрації та на підлозі в очікуванні рейсів.

У Шереметьєво затримано 52 рейси на виліт, 70 — на приліт. На запасні аеродроми перенаправлено 82 рейси.

Ситуація в аеропортах Санкт-Петербурга

У пітерському Пулково на виліт скасовано 9 рейсів, на приліт — 7. Аеропорт за добу прийняв 74 борти, які прилетіли туди на запасний аеродром. На летовищі сталися збої у графіках, а літаки стоять у заторах на виліт.

Ситуація в інших аеропортах РФ

В Казані перенесено понад 30 рейсів на виліт (14) та приліт (20), 6 — скасовано. Пасажири чекають на виліт понад 7 годин.

Також затримано 16 і скасовано 6 рейсів в аеропорту Сочі. Декілька рейсів з Москви до Сочі затримуються на 8-10 годин, частину з них скасували. 19 літаків затримано на приліт, 7 — скасовано.

У Нижньому Новгороді аеропорт зачинений. Там скасовано 4 рейси, затримано 16. Затримки становлять до 14 години.

У Кольцово скасовано 6 рейсів до Москви, ще 4 затримано. В уральських аеропортах, крім Кольцова (ХМАО, ЯНАО, Тюмень, Курган, Челябінськ), ситуація така: 7 затримок та 8 відмін.

У Сибіру: в аеропортах Томська, Гірничо-Алтайська, Кемерова, Красноярська, Норильська, Омська, Новосибірська, Новокузнецька теж є перебої у роботі. Затримано 14 рейсів.

На Кавказі у Мінеральних Водах — затримано 11 рейсів, скасовано — 10, у Махачкалі — 12 рейсів затримано, 2 скасовано, у Карачаєво-Черкесії — 10 рейсів скасовано, 2 затримано.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 травня Україна, за повідомленням російських соцмереж, здійснила наймасованішу атаку, використавши понад 400 дронів. Були атаковані підприємства ВПК та аеродроми.