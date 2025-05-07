"Все сломалось": массовый коллапс охватил основные аэропорты РФ из-за атак БПЛА, — росСМИ

Из-за атаки украинских дронов на различные военные объекты на территории России в основных аэропортах страны произошел настоящий коллапс. Рейсы задерживаются, а самолеты выстраиваются в очереди на взлетно-посадочных полосах.

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Об этом пишет российское медиа Mash.

"В российских аэропортах все сломалось — массовый коллапс охватил основные аэропорты страны из-за атак беспилотников. Люди ждут свои рейсы по много часов, спят где придется, самолеты выстраиваются в очереди на взлетно-посадочных полосах", — говорится в сообщении.

Ситуация в аэропортах Москвы

В Домодедово задержаны 80 рейсов, отменены 38. Самолеты перенаправляют на запасные аэродромы.

Во Внуково задержано 27 рейсов — 7 на вылет и 10 на прилет. Пассажиры ждут по 12 часов, спят на лестницах, у стоек регистрации и на полу в ожидании рейсов.

В Шереметьево задержаны 52 рейса на вылет, 70 — на прилет. На запасные аэродромы перенаправлено 82 рейса.

Ситуация в аэропортах Санкт-Петербурга

В питерском Пулково на вылет отменены 9 рейсов, на прилет — 7. Аэропорт за сутки принял 74 борта, которые прилетели туда на запасной аэродром. На аэродроме произошли сбои в графиках, а самолеты стоят в пробках на вылет.

Ситуация в других аэропортах РФ

В Казани перенесено более 30 рейсов на вылет (14) и прилет (20), 6 — отменены. Пассажиры ждут вылета более 7 часов.

Также задержаны 16 и отменены 6 рейсов в аэропорту Сочи. Несколько рейсов из Москвы в Сочи задерживаются на 8-10 часов, часть из них отменили. 19 самолетов задержаны на прилет, 7 — отменены.

В Нижнем Новгороде аэропорт закрыт. Там отменены 4 рейса, задержаны 16. Задержки составляют до 14 часов.

В Кольцово отменены 6 рейсов в Москву, еще 4 задержаны. В уральских аэропортах, кроме Кольцова (ХМАО, ЯНАО, Тюмень, Курган, Челябинск), ситуация такая: 7 задержек и 8 отмен.

В Сибири: в аэропортах Томска, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Норильска, Омска, Новосибирска, Новокузнецка тоже есть перебои в работе. Задержаны 14 рейсов.

На Кавказе в Минеральных Водах — задержано 11 рейсов, отменено — 10, в Махачкале — 12 рейсов задержано, 2 отменены, в Карачаево-Черкесии — 10 рейсов отменено, 2 задержаны.

Напомним, что в ночь на 7 мая Украина, по сообщению российских соцсетей, осуществила самую массированную атаку, использовав более 400 дронов. Были атакованы предприятия ВПК и аэродромы.