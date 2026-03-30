БПЛА второй раз за месяц атаковали завод "КуйбышевАзот" в Тольятти, — соцсети (видео)

В ночь на 30 марта ударные беспилотники атаковали российский город Тольятти Самарской области, где поразили химический завод "КуйбышевАзот".

Это уже второй удар по этому предприятию за месяц, пишет телеграм-канал "Supernova+".

"Тольятти ... Самарская область ... атаковано крупное предприятие химической промышленности России "КуйбышевАзот" — говорится в сообщении паблика, к которому прикреплено видео с последствиями удара дронов по предприятию.

Осинтеры также подтвердили, что удар пришелся именно по "КуйбышевАзоту", добавив соответствующие отметки на карте.

Подтверждение поражения "КуйбышевАзота" от осинтеров

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ночью предупреждал, что в регионе объявлена угроза со стороны БПЛА, однако после атаки сообщений о последствиях не делал.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала поражение "КуйбышевАзота" в Тольятти.

Отметим, что "КуйбышевАзот" — одно из крупнейших в России предприятий химической промышленности. Как крупный производитель аммиачной селитры и азотной кислоты, предприятие является частью сырьевой цепочки для производства промышленных и военных взрывчатых веществ.

Напомним, в ночь на 30 марта дроны атаковали металлургический комбинат во временно оккупированном Алчевске.

В ночь на 28 марта дроны атаковали завод в Чапаевске, а по НПЗ в Ярославле прилетела ракета.