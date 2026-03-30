Дроны атаковали металлургический комбинат в Алчевске: также прилетело по подстанции (видео)

Во временно оккупированном Алчевске Луганской области ударные беспилотники атаковали металлургический комбинат, в результате чего там вспыхнул пожар.

Кроме того, дроны ударили по местной подстанции, сообщил телеграм-канал "Exilenova+".

"Горит Алчевский металлургический комбинат в Луганской области", — говорится в одном из сообщений паблика.

На обнародованных видео видно масштабный пожар, вспыхнувший после прилета дронов по металлургическому комбинату в Алчевске.

"Кадры из Алчевска, после подавления ПВО РФ в городе даже не пытаются сбивать БПЛА", — указано в подписи к одному из таких видео.

Отметим, что Алчевский металлургический комбинат после оккупации города в 2014 году перешел от гражданской металлургии к военному производству. Там изготавливают:

бронированную сталь для военной техники;

корпуса к артиллерийским снарядам;

занимаются переработкой металла для армии РФ.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по Алчевскому металлургическому комбинату.

