Дрони атакували металургійний комбінат в Алчевську: також прилетіло по підстанції (відео)

У тимчасово окупованому Алчевську Луганьскої області ударні безпілотники атакували металургійний комбінат, внаслідок чого там спалахнула пожежа.

Крім того, дрони вдарили по місцевій підстанції, повідомив телеграм-канал "Exilenova+".

"Горить Алчевський металургійний комбінат в Луганській області", — йдеться в одному з дописів пабліка.

На оприлюднених відео видно масштабну пожежу, що спалахнула після прильоту дронів по металургійному комбінату в Алчевську.

"Кадри з Алчевська, після придушення ППО РФ у місті навіть не намагаються збивати БПЛА", — зазначено у підписі до одного з таких відео.

Зазначимо, що Алчевський металургійний комбінат після окупації міста у 2014 році перейшов від цивільної металургії до військового виробництва. Там виготовляють:

броньовану сталь для військової техніки;

корпуси до артилерійських снарядів;

займаються переробкою металу для армії РФ.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по Алчевському металургійному комбінату.

Нагадаємо, ввчері 29 березня Таганрог масовано атакували дрони та ракети.

У ніч на 28 березня дрони атакували завод у Чапаєвську, а по НПЗ у Ярославлі прилетіла ракета.