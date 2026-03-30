Дрони атакували металургійний комбінат в Алчевську: також прилетіло по підстанції (відео)
У тимчасово окупованому Алчевську Луганьскої області ударні безпілотники атакували металургійний комбінат, внаслідок чого там спалахнула пожежа.
Крім того, дрони вдарили по місцевій підстанції, повідомив телеграм-канал "Exilenova+".
"Горить Алчевський металургійний комбінат в Луганській області", — йдеться в одному з дописів пабліка.
На оприлюднених відео видно масштабну пожежу, що спалахнула після прильоту дронів по металургійному комбінату в Алчевську.
"Кадри з Алчевська, після придушення ППО РФ у місті навіть не намагаються збивати БПЛА", — зазначено у підписі до одного з таких відео.
Зазначимо, що Алчевський металургійний комбінат після окупації міста у 2014 році перейшов від цивільної металургії до військового виробництва. Там виготовляють:
- броньовану сталь для військової техніки;
- корпуси до артилерійських снарядів;
- займаються переробкою металу для армії РФ.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по Алчевському металургійному комбінату.
Нагадаємо, ввчері 29 березня Таганрог масовано атакували дрони та ракети.
У ніч на 28 березня дрони атакували завод у Чапаєвську, а по НПЗ у Ярославлі прилетіла ракета.