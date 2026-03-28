Дрони атакували завод у Чапаєвську, а по НПЗ у Ярославлі прилетіла ракета (відео)

У ніч на 28 березня дрони атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі, а по заводу "Полимер", що розташований у Чапаєвську, Самарської області. прилетіла ракета.

На обох підприємствах спалахнули пожежі, пише телеграм-канал "Exilenova+", який оприлюднив відео прильотів.

"Чапаєвськ, Самарська область: місцеві жителі повідомляють, що місто зазнало ракетного удару, а також що ракети влучили у завод", — йдеться у підписі до відео.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив, що у регіоні оголошено ракетну небезпеку, проте про удар по заводу промовчав.

"У Самарській області оголошено ракетну небезпеку. Введено режим "Килим". Закрито повітряний простір на всіх висотах", — написав Федорищев.

Зазначимо, що АТ "Полимер" — це російський завод з виробництва бризантних вибухових речовин (тротил, тетрил) та оснащення ними боєприпасів. Виробляє великогабаритні морські та авіаційні бомби, а також бойові частини ракет.

Атака дронів на НПЗ у Ярославлі

Цієї ж ночі ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у Ярославлі "Славнефть-Янос".

Як зазначили осінтери "Кіберборошна", дрони обрали не прямий маршрут, а зайшли з північно-західного боку, пролетівши через усе місто.

За аналізом наявних у мережі відео, осінтери дійшли висновку, що в результаті атаки загорілись три окремі зони:

нафтопродукти в районі естакади або виробничої установки;

резервуарний парк готової продукції та проміжних компонентів виробництва;

горіння газів унаслідок влучання в технологічну установку або естакаду.

"Оскільки факельне господарство перебуває поза кадром, його штатна робота, яка могла б візуально нагадувати подібне горіння газів, у цьому випадку виключається", — пояснили в "Кіберборошно".

Там також зазначили, що Ярославський НПЗ є шостим за потужністю нафтопереробним заводом у Росії.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив, що у регіоні відбито дронову атаку.

"Силами ППО та РЕБ нейтралізовано понад 30 ворожих БПЛА. Пошкоджено кілька житлових будинків та торговельний об’єкт", — написав Євраєв.

За його словами, вналсідок атаки є загиблі та постраждалі, а на території регіону можуть перебувати уламки безпілотників.

Водночас про удар по НПЗ Євраєв у своєму дописі не згадав.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки на НПЗ у Ярославлі та завод у Чапаєвську.

