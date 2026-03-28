Дрони атакували завод у Чапаєвську, а по НПЗ у Ярославлі прилетіла ракета (відео)
У ніч на 28 березня дрони атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі, а по заводу "Полимер", що розташований у Чапаєвську, Самарської області. прилетіла ракета.
На обох підприємствах спалахнули пожежі, пише телеграм-канал "Exilenova+", який оприлюднив відео прильотів.
"Чапаєвськ, Самарська область: місцеві жителі повідомляють, що місто зазнало ракетного удару, а також що ракети влучили у завод", — йдеться у підписі до відео.
Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив, що у регіоні оголошено ракетну небезпеку, проте про удар по заводу промовчав.
"У Самарській області оголошено ракетну небезпеку. Введено режим "Килим". Закрито повітряний простір на всіх висотах", — написав Федорищев.
Зазначимо, що АТ "Полимер" — це російський завод з виробництва бризантних вибухових речовин (тротил, тетрил) та оснащення ними боєприпасів. Виробляє великогабаритні морські та авіаційні бомби, а також бойові частини ракет.
Атака дронів на НПЗ у Ярославлі
Цієї ж ночі ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у Ярославлі "Славнефть-Янос".
Як зазначили осінтери "Кіберборошна", дрони обрали не прямий маршрут, а зайшли з північно-західного боку, пролетівши через усе місто.
За аналізом наявних у мережі відео, осінтери дійшли висновку, що в результаті атаки загорілись три окремі зони:
- нафтопродукти в районі естакади або виробничої установки;
- резервуарний парк готової продукції та проміжних компонентів виробництва;
- горіння газів унаслідок влучання в технологічну установку або естакаду.
"Оскільки факельне господарство перебуває поза кадром, його штатна робота, яка могла б візуально нагадувати подібне горіння газів, у цьому випадку виключається", — пояснили в "Кіберборошно".
Там також зазначили, що Ярославський НПЗ є шостим за потужністю нафтопереробним заводом у Росії.
Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив, що у регіоні відбито дронову атаку.
"Силами ППО та РЕБ нейтралізовано понад 30 ворожих БПЛА. Пошкоджено кілька житлових будинків та торговельний об’єкт", — написав Євраєв.
За його словами, вналсідок атаки є загиблі та постраждалі, а на території регіону можуть перебувати уламки безпілотників.
Водночас про удар по НПЗ Євраєв у своєму дописі не згадав.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки на НПЗ у Ярославлі та завод у Чапаєвську.
Нагадаємо, у ніч на 27 березня дрони атакували Вологодську область Росії, уразивши велике хімічне підприємство у місті Череповець.
Фокус також писав про те, що Росія втратила 40% нафтового експорту через атаки українських дронів.