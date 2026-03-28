Дроны атаковали завод в Чапаевске, а по НПЗ в Ярославле прилетела ракета (видео)

В ночь на 28 марта дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Ярославле, а по заводу "Полимер", который расположен в Чапаевске, Самарской области. прилетела ракета.

На обоих предприятиях вспыхнули пожары, пишет телеграм-канал "Exilenova+", который обнародовал видео прилетов.

"Чапаевск, Самарская область: местные жители сообщают, что город подвергся ракетному удару, а также что ракеты попали в завод", — говорится в подписи к видео.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в регионе объявлена ракетная опасность, однако об ударе по заводу промолчал.

"В Самарской области объявлена ракетная опасность. Введен режим "Ковер". Закрыто воздушное пространство на всех высотах", — написал Федорищев.

Отметим, что АО "Полимер" — это российский завод по производству бризантных взрывчатых веществ (тротил, тетрил) и оснащение ими боеприпасов. Производит крупногабаритные морские и авиационные бомбы, а также боевые части ракет.

Відео дня

Атака дронов на НПЗ в Ярославле

Этой же ночью ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле "Славнефть-Янос".

Как отметили осинтеры "Киберборошна", дроны выбрали не прямой маршрут, а зашли с северо-западной стороны, пролетев через весь город.

По анализу имеющихся в сети видео, осинтеры пришли к выводу, что в результате атаки загорелись три отдельные зоны:

нефтепродукты в районе эстакады или производственной установки;

резервуарный парк готовой продукции и промежуточных компонентов производства;

горение газов вследствие попадания в технологическую установку или эстакаду.

"Поскольку факельное хозяйство находится вне кадра, его штатная работа, которая могла бы визуально напоминать подобное горение газов, в этом случае исключается", — пояснили в "Киберборошно".

Там также отметили, что Ярославский НПЗ является шестым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в России.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил, что в регионе отражена дроновая атака.

"Силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. Повреждены несколько жилых домов и торговый объект", — написал Евраев.

По его словам, вналсидок атаки есть погибшие и пострадавшие, а на территории региона могут находиться обломки беспилотников.

В то же время об ударе по НПЗ Евраев в своей заметке не упомянул.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки на НПЗ в Ярославле и завод в Чапаевске.

Напомним, в ночь на 27 марта дроны атаковали Вологодскую область России, поразив крупное химическое предприятие в городе Череповец.

